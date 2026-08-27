TWG Global heeft met klem ontkend dat er plannen zijn om het Cadillac Formule 1-team of andere motorsportactiviteiten van de hand te doen. De geruchten over een mogelijke verkoop namen eerder deze maand toe in de paddock tijdens de F1 Dutch Grand Prix, mede aangewakkerd door federale onderzoeken naar de zakelijke belangen van Mark Walter, de oprichter van de investeringsmaatschappij. Ondanks de recente verkoop van zijn aandelen in de Los Angeles Lakers, blijft de focus van de autosportdivisie volgens de TWG volledig gericht op verdere groei.

De speculaties rondom de Amerikaanse eigenaar kwamen in een stroomversnelling door een lopend onderzoek van het ministerie van Justitie (DOJ) en de Securities and Exchange Commission (SEC). Dit onderzoek richt zich op verzekeringsmaatschappijen die onder de paraplu van TWG vallen, waarbij gekeken wordt naar de mogelijke onjuiste classificatie van zestien tot twintig miljard dollar aan investeringen. In een officiële verklaring die via Business Wire naar buiten werd gebracht, wees het bedrijf elke vorm van fraude echter resoluut van de hand en benadrukte het dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Daarbij werd direct duidelijk gemaakt dat de autosporttak, TWG Motorsports, absoluut niet in de etalage staat.

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Cadillac met moeizaam debuutseizoen in de Formule 1

Voor het Formule 1-project van Cadillac komt de bestuurlijke onrust op een onhandig moment. Het Amerikaanse team, dat vorig jaar maart definitief goedkeuring kreeg van de FIA en Formula One Management, is momenteel bezig aan zijn debuutseizoen als elfde team op de grid. Met coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter het stuur wist de renstal in de eerste twaalf races echter nog geen WK-punten te scoren. Het team rijdt voorlopig nog met krachtbronnen en versnellingsbakken van Ferrari, in afwachting van de eigen power units van General Motors. Om hopelijk het tij te keren werd eerder deze maand een belangrijke managementwijziging doorgevoerd, waarbij Marcin Budkowski het stokje overnam van teambaas Graeme Lowdon.

Brede autosportportefeuille blijft intact onder leiding van Towriss

Naast het Formule 1-avontuur beheert TWG Motorsports een breed scala aan raceactiviteiten over de hele wereld. CEO Dan Towriss liet in de verklaring weten dat de organisatie zich blijft inzetten voor het leveren van waarde aan alle belanghebbenden binnen deze projecten. De divisie heeft onder meer het volledige eigendom over Andretti Global, dat actief is in de IndyCar Series en de Formule E. Daarnaast bezit de investeringsmaatschappij belangen in prominente teams zoals Wayne Taylor Racing in het IMSA SportsCar Championship, Spire Motorsports in de NASCAR Cup Series en Walkinshaw TWG Racing in de Australische Supercars. Van een terugtrekking uit de autosport is volgens de topman dan ook geen sprake.

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