close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lawson during practice at Silverstone

'Red Bull-zusterteam test eigen Macarena-vleugel, introductie mogelijk al op Monza'

Lawson during practice at Silverstone — Foto: © Red Bull Content Pool

'Red Bull-zusterteam test eigen Macarena-vleugel, introductie mogelijk al op Monza'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Racing Bulls is van plan om tijdens de aankomende Grand Prix van Italië een eigen versie van de zogeheten Macarena-vleugel te introduceren. De Italiaanse renstal test de innovatieve achtervleugel naar verluidt vandaag tijdens een speciale filmdag op het circuit van Imola.

Volgens berichtgeving van F1ingenerale test het zusterteam van Red Bull op Imola, vlakbij de basis in Faenza. Eén van de vaste coureurs zal achter het stuur kruipen van de 2026-bolide om de Macarena-vleugel uit te proberen. Bij een succesvolle evaluatie wordt het nieuwe onderdeel direct ingezet op het razendsnelle circuit van Monza, waar de Formule 1 over anderhalve week racet. Naast de test met de achtervleugel zet Racing Bulls ook een wagen van 2025 in om Nikola Tsolov testkilometers te bieden. De Bulgaar is een Red Bull-junior en leidt momenteel het kampioenschap in de FIA Formule 2 met weekenden op Monza, de Madring en in Bakoe. Er staat ook nog ronden in Qatar en Abu Dhabi gepland, maar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten hangt hier nog een vraagteken boven.

Innovatieve achtervleugel kende problemen bij Red Bull

De veelbesproken Macarena-vleugel is een onderdeel van de nieuwe actieve aerodynamica-reglementen voor dit seizoen. Het systeem van Racing Bulls zal naar verluidt het idee van Red Bull Racing volgen en onderscheidt zich doordat de bovenste flap met de klok mee draait, wat lift genereert in plaats van neerwaartse druk om zo de luchtweerstand drastisch te verminderen. Eerder dit jaar zorgde het mechanisme nog voor problemen bij Red Bull, wat resulteerde in crashes voor Max Verstappen in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Teambaas Laurent Mekies gaf destijds aan dat er een grondige evaluatie plaatsvond en dat het team tijdelijk teruggreep op een conventioneler ontwerp om de veiligheid te garanderen.

Gerelateerd

Liam Lawson Racing Bulls Imola Arvid Lindblad Nikola Tsolov

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Datum voor nieuwe F1-seizoensfinale staat vast: Imola later dan verwacht'

'Datum voor nieuwe F1-seizoensfinale staat vast: Imola later dan verwacht'

  • Vandaag 15:55
Mol en Lammers kraken beslissingen stewards af na Dutch GP: "Echt schandalig"

Mol en Lammers kraken beslissingen stewards af na Dutch GP: "Echt schandalig"

  • 25 augustus 2026 11:36
Red Bull geeft update over geblesseerde Hadjar richting GP Italië

Red Bull geeft update over geblesseerde Hadjar richting GP Italië

  • 25 augustus 2026 09:27
Mekies krabt zich achter de oren: "Lijkt erop dat we een stapje achteruit hebben gezet"

Mekies krabt zich achter de oren: "Lijkt erop dat we een stapje achteruit hebben gezet"

  • 24 augustus 2026 10:12
  • 5
Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"

Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"

  • 25 augustus 2026 15:03
Mekies onder de indruk van invalbeurt Lawson in Dutch GP: "Een jaar geleden nog een nachtmerrie"

Mekies onder de indruk van invalbeurt Lawson in Dutch GP: "Een jaar geleden nog een nachtmerrie"

  • 25 augustus 2026 10:53

Net binnen

20:07
Dubbelman over maatregelen in tumultueus 2021: 'Konden niet in FIA-kleding rondlopen'
19:18
TWG geeft duidelijkheid over Cadillac F1 na speculaties over miljardenfraude
18:32
Verstappen-protegé en McLaren-junior lijkt onterecht geschorst en mist drie Formule 4-races
16:41
Video
VIDEO | 'Hamilton was echt pissig door Ferrari, maar dat is juist mooi om te zien'
15:55
'Datum voor nieuwe F1-seizoensfinale staat vast: Imola later dan verwacht'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen Mercedes met strategische zet

Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen

Vandaag 15:06 2
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen Red Bull Ford blijkt benchmark

FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

Gisteren 17:36 8
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap Recap

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap

25 augustus 2026 21:44 1
Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell Gridstraf voor kampioenschapsleider

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell

24 augustus 2026 17:47
Ontdek het op Google Play
x