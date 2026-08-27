'Red Bull-zusterteam test eigen Macarena-vleugel, introductie mogelijk al op Monza'
'Red Bull-zusterteam test eigen Macarena-vleugel, introductie mogelijk al op Monza'Maak ons je Google-favoriet
Racing Bulls is van plan om tijdens de aankomende Grand Prix van Italië een eigen versie van de zogeheten Macarena-vleugel te introduceren. De Italiaanse renstal test de innovatieve achtervleugel naar verluidt vandaag tijdens een speciale filmdag op het circuit van Imola.
Volgens berichtgeving van F1ingenerale test het zusterteam van Red Bull op Imola, vlakbij de basis in Faenza. Eén van de vaste coureurs zal achter het stuur kruipen van de 2026-bolide om de Macarena-vleugel uit te proberen. Bij een succesvolle evaluatie wordt het nieuwe onderdeel direct ingezet op het razendsnelle circuit van Monza, waar de Formule 1 over anderhalve week racet. Naast de test met de achtervleugel zet Racing Bulls ook een wagen van 2025 in om Nikola Tsolov testkilometers te bieden. De Bulgaar is een Red Bull-junior en leidt momenteel het kampioenschap in de FIA Formule 2 met weekenden op Monza, de Madring en in Bakoe. Er staat ook nog ronden in Qatar en Abu Dhabi gepland, maar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten hangt hier nog een vraagteken boven.
Innovatieve achtervleugel kende problemen bij Red Bull
De veelbesproken Macarena-vleugel is een onderdeel van de nieuwe actieve aerodynamica-reglementen voor dit seizoen. Het systeem van Racing Bulls zal naar verluidt het idee van Red Bull Racing volgen en onderscheidt zich doordat de bovenste flap met de klok mee draait, wat lift genereert in plaats van neerwaartse druk om zo de luchtweerstand drastisch te verminderen. Eerder dit jaar zorgde het mechanisme nog voor problemen bij Red Bull, wat resulteerde in crashes voor Max Verstappen in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Teambaas Laurent Mekies gaf destijds aan dat er een grondige evaluatie plaatsvond en dat het team tijdelijk teruggreep op een conventioneler ontwerp om de veiligheid te garanderen.
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