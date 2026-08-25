Laurent Mekies is van mening dat Liam Lawson een uitstekende indruk achtergelaten heeft tijdens zijn onverwachte invalbeurt op Zandvoort. De teambaas van Red Bull Racing stelt dat de coureur onder lastige omstandigheden zijn veerkracht heeft getoond door moeiteloos over te stappen naar het hoofdteam in de F1 Dutch Grand Prix.

Lawson, die dit seizoen normaal gesproken uitkomt voor het zusterteam Racing Bulls, werd afgelopen weekend opgeroepen om Isack Hadjar te vervangen. De vaste coureur liep in de zomerstop een polsblessure op, waardoor de Nieuw-Zeelander mocht instappen naast Max Verstappen. Tijdens de kwalificatie voor de voorlopig laatste editie van de Nederlandse Grote Prijs gaf Lawson slechts iets meer dan een tiende toe op zijn tijdelijke teamgenoot, waarna hij de hoofdrace op zondag als zevende afsloot en zes punten scoorde. Verstappen viel uit door een flinke crash.

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Lof vanuit de teambaas

Mekies benadrukt de knappe prestatie van de invaller. "Het is een ontzettend sterke demonstratie die Liam dit weekend heeft gegeven. Op een tiende van Max eindigen, terwijl je van het ene naar het andere team springt...", klonk het tegenover Sky Sports F1. De Fransman wijst daarbij ook op het verleden. "Je vergeet makkelijk dat hij een jaar geleden een behoorlijke nachtmerrie beleefde in de eerste twee races. Maar zondag heeft hij bewezen dat hij het nog steeds kan. Hij kent een heel sterke seizoensstart." Lawson was begin 2025 nog de vaste coureur van Red Bull Racing, nadat Sergio Pérez was ontslagen, maar werd na slechts twee races al vervangen door Yuki Tsunoda.

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Worstelen met racetempo

Ondanks de lovende woorden van de leiding, was Lawson zelf een stuk kritischer op zijn eigen optreden op zondag. Na de moeizame sprintrace van Red Bull op zaterdag hield hij al rekening met een zware zondag. "Het was zwaar", blikte hij terug. "De eerste ronde was wel leuk. Maar daarna worstelden we gewoon met de snelheid, in ieder geval om de mannen vooraan bij te houden." Hij zag de bui naar eigen zeggen al hangen na de eerdere sessies op Zandvoort. "Na de zaterdag wist ik al dat het een zware race zou worden. We zaten allebei achter [de drie topteams] en dat terwijl ik het gevoel had dat ik een behoorlijk goede kwalificatieronde had gereden. Dus ja, ik wist dat het lastig ging worden. Misschien niet zó lastig. We hadden echt moeite om de topteams bij te houden. Maar ik weet zeker dat ik hiervan kan leren. Ik ga na het weekend proberen om het allemaal te begrijpen", sloot Lawson af.

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