Lando Norris denkt niet dat McLaren momenteel niet over de auto beschikt om eenvoudig voor de wereldtitel te vechten, ondanks zijn overwinning tijdens de Dutch Grand Prix. De regerend F1-kampioen stelt dat zijn bolide op sommige vlakken tekortschiet en zelfs verschrikkelijk is om te besturen, maar hij weigert de titelrace nu al op te geven. Als de renstal de problemen in de langzame bochten weet op te lossen, is hij er zelfs van overtuigd dat hij elke resterende race van het seizoen kan winnen.

Norris verkeert de afgelopen twee raceweekenden in een uitstekende vorm en wist zowel in Hongarije als in Zandvoort de pole position en de zege op te eisen. Met de overwinning op het circuit in de duinen verkleinde hij weliswaar zijn achterstand in het kampioenschap, maar de McLaren-kopman staat momenteel nog op de vierde plaats in de WK-stand. Met 159 punten kijkt hij aan tegen een aanzienlijk gat met kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli van Mercedes, die al 242 punten heeft verzameld. Om de jonge Italiaan nog te kunnen achterhalen, eist Norris meer van zijn team.

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Snelheidsvoordeel ten opzichte van Mercedes

De recente updates aan de McLaren hebben de auto getransformeerd tot een wapen in snelle bochten, maar in de langzame secties verliest het team juist terrein. "Ik heb er vertrouwen in, want we hebben overduidelijk een sterke auto op bepaalde vlakken", legt Norris uit tegenover onder andere GPFans. "Het is niet zoals vorig jaar, toen we overal redelijk goed waren. We zijn nu heel erg sterk op hoge snelheid, dat is waar we de auto het meest hebben verbeterd. Niemand kan ons daarin evenaren en dat is een goede zaak", benadrukt hij. Dat contrast werd pijnlijk duidelijk ten opzichte van concurrent Mercedes. "Mijn snelheidsvoordeel ten opzichte van Mercedes in het Scheivlak en de Mastersbocht was bizar, maar hun voordeel op ons in langzame bochten is ook bizar."

Elke race dit seizoen winnen

Vanwege deze zwakke plekken durft de Brit nog niet vol in te zetten op een succesvolle titelverdediging. "Daarom heb ik niet het vertrouwen om te zeggen dat ik de rest van het seizoen makkelijk voor het kampioenschap kan vechten. Ik weet dat ik net twee races en twee poles op rij heb gepakt, maar op dit moment heb ik niet de auto die nodig is om voor een kampioenschap te strijden." Om dat gat te dichten, probeert hij zijn team op scherp te zetten. "Ik doe gewoon mijn deel om ervoor te zorgen dat we als team niet ontspannen of gemakzuchtig worden. We moeten harder werken dan we ooit hebben gedaan, zelfs harder dan de afgelopen twee jaar toen we kampioenschappen wonnen. Als we kunnen verbeteren in die langzame bochten, heb ik er vertrouwen in dat ik elke race dit seizoen kan winnen. Doen we dat niet, dan is dat veel moeilijker te geloven", waarschuwt hij.

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Verschrikkelijk om te besturen

Naast het gebrek aan mechanische grip in trage secties, is de huidige bolide volgens Norris ook onvoorspelbaar. "Ik denk dat de auto dit jaar in sommige opzichten lastiger te besturen is. Dat zie je ook terug in het feit dat de gaten tussen teamgenoten vaak groter zijn dan vorig jaar", verklaart hij. Toch weet de koploper van McLaren er inmiddels beter mee om te gaan. "Ik geloof wel dat ik in staat ben om situaties beter in te schatten en de auto beter te begrijpen. Het is nog steeds gewoon verschrikkelijk om te besturen, maar ik doe het beter in het begrijpen ervan, het doorgeven aan mijn team en dingen uitvogelen."

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