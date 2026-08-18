Volgens Ralf Bach van F1-Insider heeft Red Bull Racing toch wel een flink aanbod bij Max Verstappen neergelegd om zijn contract open te breken en te verlengen bij het Oostenrijkse team. De Nederlander overweegt naar verluidt zijn opties voor de toekomst, waarbij Red Bull vooral hoopt dat hij blijft.

De toekomst van de Nederlander staat al geruime tijd onder een vergrootglas en dat heeft alles te maken met de huidige prestaties van Red Bull. Zo is de RB22 niet de wagen waarmee steevast om de overwinningen kan worden geknokt. Het heeft ertoe geleid dat ook kamp-Verstappen zich begint af te vragen of Red Bull wel de juiste plek is voor de toekomst. De berichten over gesprekken met Mercedes en McLaren zijn de laatste weken dan ook opgedoken, hoewel beide teams diverse keren hebben aangegeven dat zij momenteel tevreden zijn over hun line-up. Verstappen zou volgens diverse media dan ook overwegen om in 2027 bij Red Bull te blijven, om vervolgens aan het einde van dat jaar een echt vertrek te overwegen. Daarnaast heeft Red Bull daarmee nog een jaar om de Nederlander te overtuigen om te blijven.

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Contractvoorstel

Toch hoopt Red Bull iets meer zekerheid te krijgen van de Nederlander en daarom is er een verbeterd contractvoorstel bij hem neergelegd, zo meldt Bach. Het zou gaan om een aanbod voor de langere termijn en een verbintenis van vijf seizoenen, waar ook een flinke financiële verbetering tegenover staat. Toch valt met dat aanbod ook de exitclausule weg en Bach twijfelt dan ook of dat is wat Verstappen wil: "Hij wil die ontsnappingsclausule echter, als het even kan, niet opgeven. Als hij al akkoord gaat, zou hij eerder voor een alternatief contract van één jaar kiezen."

'Red Bull moet verbeteren om Verstappen te overtuigen'

Daarbij stelt Bach dat Red Bull nu écht aan de bak moet om Verstappen mee te laten doen om de titel, ook voor een eventueel langer verblijf: "Hij heeft vier podiumplaatsen, maar nog geen enkele race gewonnen. Dat kan eigenlijk niet. En er ontbreekt ook een beetje het bewijs dat het team, anders dan vorig jaar, opnieuw de aansluiting kan vinden. Ze moeten hem dus laten zien dat de huidige ploeg volgend jaar in staat is om hem zeges en kansen op het wereldkampioenschap te bieden."

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