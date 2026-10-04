Max Verstappen is zondagmiddag op het podium van de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit massaal toegezongen door de aanwezige toeschouwers, nadat het afspelen van het Wilhelmus haperde. Omdat de geluidsband van het Nederlandse volkslied lang op zich liet wachten, namen de supporters en teamleden het initiatief over door luidkeels het bekende supporterslied in te zetten.

De organisatie ter plaatse had zichtbaar moeite met het opstarten van de juiste geluidsopname voor de podiumceremonie. Verstappen stond daardoor samen met Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton geruime tijd te wachten voor het ereschavot, waarna het publiek besloot het stilgevallen moment op te vullen met het ritmische gezang.

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Spontaan feest

Verstappen reageerde lachend vanaf de hoogste trede van het podium toen de supportersmassa en meegereisde monteurs het bekende "Tu, Tu, Tu, Tu!" over het rechte stuk lieten galmen. In plaats van een ongemakkelijke stilte ontstond er een uitgelaten sfeer rondom de prijsuitreiking, waarbij de coureur zichtbaar genoot van de muzikale noodoplossing vanaf de tribunes. Een prachtig moment voor Verstappen op een net zo prachtige zondag.

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