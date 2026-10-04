Thierry Vermeulen kwam naar het Circuit de Barcelona-Catalunya als titelkandidaat in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS samen met Ben Green. Met de snelheid om een podium te pakken in Race 1 op zaterdag zag het er goed uit om de kampioenschapskansen in leven te houden voor de zondagswedstrijd, maar de Emil Frey-Ferrari werd vervolgens uitgeschakeld.

De Nederlander had zich als negende gekwalificeerd, maar als derde van de Pro-deelnemers. "Al met al was het een lastige dag", begon hij terug te blikken na een droge kwalificatie, maar een zeiknatte race op zaterdag. "Ik moet zeggen dat ik wel redelijk tevreden was met de kwalificatie. Ik denk dat we sinds Zandvoort echt veel hebben gevonden in de balans en dat was ook in Race 1 weer te zien. Onder de Pro-coureurs waren we derde en we waren de snelste Ferrari, maar vanwege de track evolution voor de andere kwalificatiegroep zakten we naar P9." Om het verkeer te minimaliseren werden de Pro-klasse en de Gold Cup gesplitst van de Silver Cup en de Bronze Cup, maar de laatstgenoemde groep profiteerde van het feit dat ze veel meer grip hadden. "Dat is helaas een beetje het nadeel van het systeem hier in de GT World Challenge, maar we wisten dat we ons goed vooraan konden mengen. Alleen in de race was het vrij chaotisch." Vermeulen kon samen met Green helaas niet profiteren van die chaos.

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Gratis pitstop voor auto's voor Green en Vermeulen

"We hadden een prima start", vervolgde de protegé van Max Verstappen. "We zaten een beetje te laag qua bandendruk, maar het plan was om gewoon uit de problemen op de baan te blijven. We wisten dat we rond P3 lagen, de derde Pro-auto, zodra de auto's uit de Bronze Cup de pitstops zouden doen. Alleen door de rode vlag werden zij niet teruggezet, wat jammer was. Maar zelfs dan wisten we natuurlijk dat Ben meer pace zou hebben dan de Bronze-auto's", verklaarde Vermeulen, die alleen maar kon toekijken hoe de deelnemers uit de Bronze Cup de rijderswissel 'gratis' konden doen dankzij de rode vlag voor een gespinde Porsche en de té harde regen.

© SRO/JEP

Frustratie is groot bij Vermeulen

"Door contact hebben we uiteindelijk te veel schade gehad in de tweede stint en Ben moest de auto terugbrengen." Green werd geraakt door AF Corse-coureur Matías Zagazeta, die hier een tijdstraf van vijf seconden voor kreeg. "Dat betekende dus ook nul punten. Dat is gewoon heel jammer met de race die we hadden, waar we op het podium hadden moeten staan. Dat was voor het kampioenschap heel belangrijk geweest. Zondag is een nieuwe dag, maar het is enorm balen. Ik ben gefrustreerd na een goede kwalificatie en een race waar we de potentie hadden om vooraan te eindigen."

Bastian Buus en Ricardo Feller met de Lionspeed GP-Porsche waren het enige duo van de acht titelkandidaten die uit de problemen wisten te blijven, en sleepten het kampioenschap binnen dankzij een tweede plaats.

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