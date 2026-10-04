De start van de Bahrain Grand Prix op het Sepang International Circuit in Maleisië is zondag uitgelopen op een ongekende chaos, waarbij hevige regenval en een vermeende softwarebug voor enorme vertraging zorgden. Vooral dat laatste is bij veel coureurs tegen het zere been.

Meerdere coureurs vielen tijdens de formatieronde naar de grid plotseling stil doordat de elektronische systemen haperden, wat leidde tot een code rood en felle kritiek vanuit het rijdersveld op de doorgeslagen complexiteit van de huidige koningsklasse. Nadat tropische regenbuien de oorspronkelijke startprocedure al met veertig minuten ophielden, ging de daaropvolgende startpoging volledig mis toen diverse bolides op het natte asfalt dienst weigerden. Pas één uur en veertig minuten na het geplande aanvangstijdstip kon de race daadwerkelijk van start gaan, waarna het veld eerst lange ronden achter de safety car doorbracht.

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Grote kritiek

George Russell spaart de organisatie na afloop van de race niet in gesprek met The Race en noemt de gang van zaken op de baan de sport onwaardig. "De hele dag voelde een beetje als gedoe, met de vertraging en toen de rode vlag en toen eindeloze ronden achter de safety car en toen plotseling extra ronden rijden om Checo te laten inhalen, het voelde vandaag niet erg als F1", stelt Russell. "Ik zou een beetje teleurgesteld zijn geweest als ik op de tribune had gezeten en dat had zien gebeuren, dus dat was niet best. De krachtbronnen zijn uitzonderlijk gecompliceerd. Hoe ingewikkelder je dingen maakt, hoe meer er mis kan gaan. Dus dat is duidelijk iets waar we in de toekomst rekening mee moeten houden."

De kritiek op het huidige motorische pakket, waarin het vermogen van de verbrandingsmotor en de hybride aandrijving nagenoeg gelijk verdeeld is met een verhouding van 53 om 47, vindt ook weerklank bij Lando Norris. Norris wijst direct naar de elektronische afhankelijkheid van de auto's als hoofdoorzaak van het startdebacle: "Het bewijst gewoon dat we dat soort zaken niet op elektronisch gebied zouden moeten hebben." Voor Sergio Perez voelde het oponthoud eveneens gênant aan. De coureur vergelijkt het tafereel met het rijden in een huurkart waarbij de rijtijd opraakt en noemt de gang van zaken "totaal onacceptabel voor de sport".

Complexe regels

Carlos Sainz stelt dat de Formule 1 de hand in eigen boezem moet steken na de vertoningen in Maleisië en hekelt de strategische keuzes die jaren geleden zijn gemaakt. "F1 moet een kritische blik op zichzelf werpen en zien hoe we in deze situatie zijn beland", oordeelt Sainz hard. "Het is duidelijk dat de regels extreem ingewikkeld zijn voor de coureurs, voor de teams, voor de krachtbronnen, voor de fabrikanten. Het is te ingewikkeld. Nogmaals, mijn enige vraagteken is wie, vijf jaar geleden, besloot dat dit de richting was om naartoe te gaan? We doen ons best met wat we als sport en als regelgeving hebben gekregen. De FIA en F1 doen hun best met wat vier of vijf jaar geleden is besloten, maar duidelijk is dat wat vier of vijf jaar geleden is besloten verkeerd is. Niet veel meer te zeggen, we leren als sport gewoon om die fouten niet opnieuw te maken en niet te lijden onder dezelfde vreemde gevallen."

Volledige verwarring

Lewis Hamilton geeft toe nog nooit in zijn loopbaan een dergelijk incident te hebben beleefd achter het stuur: "Ik heb nog nooit een F1-auto hoeven stoppen en herstarten." Zelfs de meest ervaren rotten op de grid stonden zodoende voor een raadsel toen de systemen plotseling gereset moesten worden om vermogen terug te krijgen op het gaspedaal. Oscar Piastri sluit zich aan bij de verbazing, al maant hij aan tot rust zolang het officiële onderzoek loopt. "Ik heb nog nooit een F1-race meegemaakt die vertraagd werd door een bug. Dat was een nieuwe ervaring. Maar ik denk dat het oneerlijk zou zijn om met beschuldigingen te komen voordat er een verklaring is", verklaart Piastri. De Australiër oppert daarbij dat externe elementen een rol hebben gespeeld bij het platleggen van de apparatuur: "Ik weet niet waar het mee te maken had. Ik weet niet of het te maken had met het natte weer, de code-wijzigingen, ik weet niet of het te maken had met de bliksem. We hoorden dat veel F1-systemen en FIA-systemen uitvielen door de bliksem, dus ik weet niet of er iets opnieuw is opgestart. Uiteraard zag het er niet goed uit, maar ik denk dat het oneerlijk zou zijn om met beschuldigingen te komen voordat er een verklaring is." Ook racewinnaar Max Verstappen deelt de zorgen over de gebeurtenissen op het circuit. "Ik hoop dat er lessen worden geleerd van dit voorval."

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