Vlak voor de start van de Formule 1-race op het circuit van Sepang heeft een plotselinge tropische regenbui het asfalt volledig doorweekt, waardoor de openingsfase in Maleisië chaos kan worden.

De wedstrijdleiding en de teams zagen de weersomslag razendsnel ontstaan nadat het asfalt eerder op de dag nog droog was. Omdat het officiële evenement een verplaatsing betreft onder de vlag van de Bahrain GP, stonden de coureurs al onder flinke druk door de extreme tropische hitte en vochtigheid, maar die uitdagende omstandigheden worden nu plotseling gecombineerd met een flinke laag water op de baan.

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Flinke regen over Sepang

Op de startgrid zochten de monteurs en engineers onmiddellijk naar bescherming tegen het neervallende water. Waar eerder al werd geconstateerd dat er motregen viel en teams snel partytenten optrokken, ging de neerslag binnen enkele minuten over in zware regen. De paraplu's werden dan ook massaal opengeklapt langs de pitmuur en op de grid. De bui zorgt mogelijk voor een unieke situatie binnen het huidige raceseizoen, aangezien deze generatie auto's nog niet eerder onder kletsnatte omstandigheden in actie is gekomen tijdens een Grand Prix-weekend. Voorafgaand aan de start had de FIA al een officiële hittewaarschuwing afgegeven voor het raceweekend vanwege de extreem hoge gevoelstemperatuur, wat de uitdaging voor mens en machine op het circuit nu dubbel zo zwaar maakt.

Intermediates direct ingezet

Toen de pitstraat openging voor de verkenningsrondes, doken de meeste coureurs meteen op intermediate-banden het asfalt op om de gripniveaus af te tasten. Voor polesitter Max Verstappen en Lewis Hamilton op de eerste startrij betekent het natte asfalt dat alle voorbereide startstrategieën op slag waardeloos zijn geworden. Met de extreem hoge baantemperaturen kan het asfalt weliswaar snel opdrogen als de regen stopt, maar bij aanhoudende neerslag belooft het een flinke chaos te worden.

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