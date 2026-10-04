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The safety car leads the F2 drivers in heavy rain at the 2025 Australian Grand Prix weekend

Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

The safety car leads the F2 drivers in heavy rain at the 2025 Australian Grand Prix weekend — Foto: © IMAGO
3 reacties

Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De start van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië is uitgesteld vanwege zware regenval boven het circuit. Hoe laat de race op het circuit van Sepang wel van start gaat, is nog niet bekend.

De verwachting voor het raceweekend in Maleisië was al langer regenachtig, maar op vrijdag en zaterdag bleef het kurkdroog. Zo leek het wederom een droog weekend in de Formule 1 dit seizoen te gaan worden, maar inmiddels zijn de wolken boven het circuit van Sepang losgebroken. De neerslag komt massaal naar beneden sinds een half uur voor de originele starttijd, en dus heeft de FIA besloten om de start van de race uit te stellen. De rijders staan onder de tentjes nog altijd klaar op de startgrid, maar een nieuwe starttijd hebben we nog niet. Op het circuit wordt ook onweer en bliksem gemeld. Dat zou betekenen dat er minimaal een half uur gewacht moet worden, aangezien er pas een half uur na de laatste donderslag actie op de baan mag zijn.

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