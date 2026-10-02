Red Bull Racing incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein in Maleisië
Red Bull Racing incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing is sterk begonnen aan het raceweekend in Maleisië, maar de eerste tegenvaller heeft niet lang op zich laten wachten. Isack Hadjar heeft - volgens verwachting - officieel een gridstraf van vijf plaatsen gekregen.
Max Verstappen klokte tijdens de eerste oefensessie op het circuit van Sepang de snelste tijd, met teammaat Hadjar op de derde stek. Alleen George Russell wist zich tussen de auto's van Red Bull Racing te positioneren. Of de Oostenrijkse formatie het te kloppen team blijft, moet nog blijken, maar Hadjar zal hoe dan ook niet vanaf de eerste twee startrijen beginnen op zondag. De Franse Algerijn heeft een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd gekregen, omdat Red Bull Racing een nieuwe Internal Combustion Engine in zijn RB22 heeft geplaatst. Dit is de zevende van het seizoen, en dus volgt er een gridstraf van vijf plaatsen.
Gridstraf van vijf plaatsen voor Hadjar in Maleisië
Het zal niet de laatste gridstraf voor Red Bull Racing zijn dit seizoen. Verstappen liet in Bakoe al weten dat ook hij ergens de komende weken teruggezet zal gaan worden, omdat hij een nieuwe motor aan zijn pool toe moet voegen. De viervoudig wereldkampioen kampte in Azerbeidzjan met motorproblemen in de kwalificatie, waarna zijn team teruggreep naar een ouder exemplaar. Ook Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad zal niet starten waar hij zich kwalificeert. De Brit heeft een volledig nieuwe krachtbron aan zijn pool toegevoegd en wordt daarom maar liefst dertig plaatsen teruggezet.
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