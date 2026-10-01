Isack Hadjar heeft voor het eerst openhartig teruggeblikt op de polsblessure die hem dit jaar drie raceweekenden langs de zijlijn hield. De 22-jarige Fransman van Red Bull Racing liep de kwetsuur op tijdens een bokssessie en durfde dat in eerste instantie niet meteen aan de teamleiding op te biechten. Pas nadat hij de situatie zelf enigszins had laten bezinken, werd de renstal ingelicht over de breuk.

Vanwege de gebroken pols moest Hadjar toezien hoe Racing Bulls-coureur Liam Lawson tijdelijk zijn stuurtje overnam tijdens de Grands Prix van Nederland, Italië en Spanje. Afgelopen weekend maakte de coureur tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn rentree in de RB22, waar hij meteen knap als derde over de streep kwam, vlak achter teamgenoot Max Verstappen. Toch denkt de Fransman nog altijd met gemengde gevoelens terug aan het bewuste trainingsmoment in de sportschool.

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Bizar trainingsincident voor Hadjar

Isack Hadjar vertelt in de podcast Beyond The Grid dat het voorval puur en alleen het gevolg was van zijn eigen onvoorzichtigheid. "Ja, het is heel stom", geeft Hadjar toe. "Ik was net klaar met een bokstraining in de sportschool en toen sloeg ik tegen de bokszak, terwijl ik mijn handschoenen niet goed vast had zitten. Het was een klootzak, moet ik zeggen."

Meteen na de klap besefte de Red Bull-coureur niet dat het om een zware blessure ging. Pas de ochtend erna werd pijnlijk duidelijk dat er echt iets mis was. "Ik merkte het niet meteen. Toen ik de volgende dag wakker werd, voelde ik wat. Maar ik had nooit gedacht dat het om een breuk zou gaan. Ik voelde me beperkt in de dingen die ik kon doen en ik had pijn, maar ik had in mijn hele leven nog nooit iets gebroken. Dus toen ik te horen kreeg dat ik er zo lang uit zou liggen, dacht ik: maar ik moet over vijf dagen racen. Hoe moet dit nu verder? Het was een enorme schok."

Blessure verzwegen voor Mekies

Voor teambaas Laurent Mekies en het management werd de kwetsuur in eerste instantie even stilgehouden. Isack Hadjar koos ervoor om het slechte nieuws niet hals over kop met de teamleiding te delen, omdat hij de klap eerst zelf moest verwerken. "Ik denk dat ik het ongeveer een dag geheim heb gehouden, zodat ik kon bedenken wat ik wilde doen. En toen hebben we het verteld. Maar die dag ging er echt van alles door mijn hoofd", blikt de enkelvoudig GP-podiumklant terug.

De coureur zocht dan ook eerst contact met zijn eigen vertrouwelingen voordat de formatie op de hoogte werd gesteld. "Eigenlijk belde ik eerst mijn trainer. Daarna nam ik contact op met mijn fysiotherapeut en ik kan me niet meer herinneren dat ik Laurent op de hoogte heb gesteld. Dat heb ik niet gedaan. Ik geloof dat iemand anders het voor me heeft gedaan." Mekies liet er overigens geen gras over groeien: het herstel van de jonge coureur kreeg de allerhoogste prioriteit en er werd geen enkel risico genomen, waardoor een rustperiode met spalk van zes weken volgde.

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