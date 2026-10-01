Franco Colapinto is Max Verstappen erg dankbaar voor de steun die hij ontving na de ophef rondom zijn crash tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Argentijnse coureur van Alpine kwam afgelopen weekend onder een vergrootglas te liggen na een inschattingsfout bij de herstart in Bakoe, maar kreeg openlijk bijval van de viervoudig wereldkampioen.

Bij de herstart na een safety car op het stratencircuit van Bakoe blokkeerde Colapinto zijn wielen richting bocht 1. Dat leidde tot een aanrijding waarbij zowel teamgenoot Pierre Gasly als McLaren-coureur Lando Norris betrokken raakten. Norris eiste direct na afloop in alle emotie een raceban voor de jonge coureur, al bood hij daar later zijn excuses voor aan. Verstappen en Mercedes-rijder George Russell vonden een dergelijke schorsing echter veel te zwaar voor een race-incident. De stewards besloten Colapinto uiteindelijk een gridstraf van vijf plaatsen te geven voor de eerstvolgende race.

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Colapinto over de steun van Verstappen

Franco Colapinto laat zich na een vraag van FORMULE 1 Magazine bijzonder positief uit over de houding van Max Verstappen. De Argentijn zag dat de Red Bull-coureur niet twijfelde om hem te verdedigen toen de kritiek in de paddock aanzwol. "Zo is hij gewoon, een echte kampioen. Elke jonge coureur kijkt tegen hem op, hij is een held voor velen", vertelt Colapinto over de Limburger. Colapinto kan met een glimlach ook de humor wel inzien van de situatie die ontstond rondom de roep om een schorsing. "Lando zorgde met zijn opmerking ervoor dat George en Max het eindelijk een keertje eens waren met elkaar", aldus de coureur over het zeldzame bondje tussen de twee rivalen.

Vergelijking met fout van Antonelli in Oostenrijk

Kimi Antonelli maakte vorig jaar een vergelijkbare situatie mee, zo brengt Franco Colapinto in herinnering om de reactie van Max Verstappen te verklaren. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2025 schoot de jonge Italiaan in de openingsfase door, waardoor Verstappen van de baan werd getikt en belangrijke punten verloor in de titelstrijd van dat jaar. Volgens Colapinto toonde Verstappen destijds exact dezelfde clementie voor een debutant. "Max maakte dit ook mee in Oostenrijk dit jaar met Kimi. Antonelli had daar net als ik ook een lock-up. Het is dezelfde fout en beide met grote consequentie. Max verloor daar waarschijnlijk het kampioenschap. Kimi bood direct zijn excuses aan en Max ging daar heel sportief mee om", schetst de Alpine-coureu

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