Haas bevestigt vertrek Ocon, FIA geeft waarschuwing gevaar Maleisië af | GPFans Recap

Nog één nachtje slapen en dan beginnen we aan de mediadag in Maleisië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Voor het eerst in bijna een decennium keert de koningsklasse van de autosport terug naar het Sepang International Circuit. Daar begint Esteban Ocon aan de slotfase van zijn carrière bij het Haas F1 Team. De Amerikaanse formatie heeft namelijk bevestigd dat hij voor volgend jaar zal vertrekken. Mercedes heeft aangekondigd dat er nog upgrades aan zitten te komen en ze hebben een speciale kleurstelling onthuld voor Maleisië. Max Verstappen blikt vooruit op de Grand Prix van Bahrein, die dus naar Zuidoost-Azië is verplaatst, en de FIA heeft een belangrijke waarschuwing afgegeven.

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In de lucht hangend gerucht is werkelijkheid: Ocon vertrekt bij Haas na 2026

Esteban Ocon en het team van Haas gaan uit elkaar. Lange tijd leek het er al op dat coureur en team na dit seizoen niet verder zouden gaan met elkaar en dat bericht is nu officieel door zowel coureur als team naar buiten gebracht. Voor de Fransman zal een zitje op de grid van 2027 nu wel héél lastig worden. "Ik wil Esteban bedanken voor alles wat hij sinds zijn komst bij ons in 2025 heeft bijgedragen aan het team", begon teambaas Ayao Komatsu in het officiële persbericht van het team. "Zijn professionaliteit en toewijding zijn waardevol gebleken terwijl we als organisatie blijven groeien." Lees hier het hele artikel over het vertrek van Esteban Ocon bij Haas.

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Wolff onthult Mercedes-upgrades: "Belangrijke stap voor ons"

Mercedes introduceert aankomend weekend een belangrijk updatepakket voor de W17 tijdens de terugkeer van de Formule 1 naar het Sepang International Circuit. Teambaas Toto Wolff kijkt dan ook reikhalzend uit naar het raceweekend in Maleisië. "Het is fantastisch om de Formule 1 te zien terugkeren naar Sepang en we moeten ook de inzet erkennen die nodig was om deze Grand Prix te realiseren. Er was een sterke samenwerking nodig tussen Maleisië en Bahrein, en dat verdient lof. Zodra de auto's op de baan staan, ligt onze focus echter volledig op de taak die voor ons ligt." Lees hier het hele artikel over de upgrades voor de Mercedes W17.

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Mercedes lanceert speciale kleurstelling voor thuisrace Petronas in Maleisië

Mercedes zal met een speciale kleurstelling rijden in de F1 Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. De wedstrijd is natuurlijk verplaatst naar Maleisië en dat is het thuisland van de titelsponsor van de Zilverpijlen, Petronas. Antonelli en Russell verschijnen met meer turquoise op de W17-bolide op het Sepang International Circuit aankomend weekend. Lees hier het hele artikel over de livery van Mercedes op Sepang.

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FIA geeft waarschuwing af voor Grand Prix in Maleisië: dit zijn de gevolgen

De Formule 1 maakt zich op voor een rentree op het Sepang International Circuit aankomend weekend, maar de coureurs kunnen hun borst natmaken voor de hitte. Omdat de verwachte temperaturen de grens van 31 graden Celsius zullen overschrijden, heeft de FIA een zogeheten Heat Hazard afgegeven voor de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van de FIA richting aankomend weekend.

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Verstappen kijkt uit naar terugkeer in Maleisië: "En het weer ziet er onvoorspelbaar uit"

Max Verstappen reist met een flinke dosis vertrouwen af naar het Sepang International Circuit voor de aanstaande F1 Grand Prix van Bahrein. De jarige job kende een uitstekende race in Azerbeidzjan, waar hij op slechts 0,196 seconden van winnaar George Russell als tweede over de finish kwam. Met die hernieuwde vorm hoopt de coureur van Red Bull Racing het goede gevoel direct mee te nemen naar Maleisië. "Maleisië is een mooi circuit om op te rijden. Het is fijn om terug te zijn en de race weer op de kalender te hebben staan. De laatste keer dat we hier reden was natuurlijk in 2017, toen ik mijn tweede Grand Prix won." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die vooruitblikt naar het F1-weekend op Sepang.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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