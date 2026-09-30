Wolff onthult Mercedes-upgrades: "Belangrijke stap voor ons"
Wolff onthult Mercedes-upgrades: "Belangrijke stap voor ons"Maak ons je Google-favoriet
Mercedes introduceert aankomend weekend een belangrijk updatepakket voor de W17 tijdens de terugkeer van de Formule 1 naar het Sepang International Circuit. Teambaas Toto Wolff kijkt dan ook reikhalzend uit naar het raceweekend in Maleisië.
Het evenement geldt als de zestiende ronde van het wereldkampioenschap en wordt verreden onder de naam Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026, als eenmalige vervanger voor de eerder uitgestelde race in het Midden-Oosten. Het circuit in Sepang vereist een intensieve samenwerking tussen beide landen om de rentree van de koningsklasse op Maleisische bodem mogelijk te maken.
Warme gevoelens
Voor Wolff brengt het raceweekend op warme gevoelens met zich mee. "Het is fantastisch om de Formule 1 te zien terugkeren naar Sepang en we moeten ook de inzet erkennen die nodig was om deze Grand Prix te realiseren. Er was een sterke samenwerking nodig tussen Maleisië en Bahrein, en dat verdient lof. Zodra de auto's op de baan staan, ligt onze focus echter volledig op de taak die voor ons ligt."
Sepang als complete test
Wat betreft het circuitkarakter stelt Toto Wolff dat de Maleisische omloop een uitzonderlijk zware beproeving vormt voor het materiaal. "Sepang is een veeleisend circuit dat het uiterste vraagt van de auto", legt de Oostenrijker uit. "Je hebt snelheid nodig in de snelle bochten, goede tractie, sterk bandenmanagement en consistentie onder hete, uitdagende omstandigheden. Het is een van de meer complete tests op de kalender."
Belangrijk updatepakket
De technische vernieuwingen op de bolide moeten volgens Toto Wolff een einde maken aan de recente worstelingen op representatieve banen. Het betreft de eerste omvangrijke technische stap sinds de Grand Prix van Canada, bedoeld om de aerodynamische balans te herstellen na eerdere races waarin het team op conventionele circuits tekortkwam in het gevecht om poleposition. "We nemen dit weekend een updatepakket mee, en dat is een belangrijke stap voor ons. Op de meer representatieve circuits in recente races zaten we niet waar we wilden zijn. Monza en Baku boden unieke uitdagingen, maar op de meer conventionele banen deden we niet mee om poleposition. We weten dat en we werken er hard aan om dat te veranderen. De update is hopelijk weer een stap voorwaarts, maar er zijn geen garanties in de Formule 1. De stopwatch is altijd de uiteindelijke rechter."
Strijd vooraan hervatten
Voor de formatie uit Brackley draait het aankomende weekend dan ook om efficiëntie in de vrije trainingen. Wolff maakt de taakstelling voor zijn technische staf en coureurs glashelder: "Onze focus ligt op het snel begrijpen van het pakket, het foutloos uitvoeren van het weekend en het doel om onszelf weer te mengen in het gevecht vooraan."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes lanceert speciale kleurstelling voor thuisrace Petronas in Maleisië
- 37 minuten geleden
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
- 27 september 2026 13:05
- 11
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap
- 26 september 2026 21:52
- 5
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Net binnen
Mercedes lanceert speciale kleurstelling voor thuisrace Petronas in Maleisië
- 37 minuten geleden
Verstappen duidelijk over boardradio met rivalen: 'GP wil een mute-knop'
- 1 uur geleden
Montoya verbaasd over zeldzaam teamorder-moment Red Bull: "Wow, dat is nieuw"
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen openhartig over het vaderschap: 'Het mooiste dat ze mijn naam zegt'
- 2 uur geleden
Wolff onthult Mercedes-upgrades: "Belangrijke stap voor ons"
- 3 uur geleden
Verstappen 29 jaar: een greep uit zijn meest memorabele en iconische momenten
- Vandaag 12:30
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september