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An image of Mercedes F1 chief Toto Wolff during an FIA press conference

Wolff onthult Mercedes-upgrades: "Belangrijke stap voor ons"

An image of Mercedes F1 chief Toto Wolff during an FIA press conference — Foto: © IMAGO

Wolff onthult Mercedes-upgrades: "Belangrijke stap voor ons"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Mercedes introduceert aankomend weekend een belangrijk updatepakket voor de W17 tijdens de terugkeer van de Formule 1 naar het Sepang International Circuit. Teambaas Toto Wolff kijkt dan ook reikhalzend uit naar het raceweekend in Maleisië.

Het evenement geldt als de zestiende ronde van het wereldkampioenschap en wordt verreden onder de naam Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026, als eenmalige vervanger voor de eerder uitgestelde race in het Midden-Oosten. Het circuit in Sepang vereist een intensieve samenwerking tussen beide landen om de rentree van de koningsklasse op Maleisische bodem mogelijk te maken.

Warme gevoelens

Voor Wolff brengt het raceweekend op warme gevoelens met zich mee. "Het is fantastisch om de Formule 1 te zien terugkeren naar Sepang en we moeten ook de inzet erkennen die nodig was om deze Grand Prix te realiseren. Er was een sterke samenwerking nodig tussen Maleisië en Bahrein, en dat verdient lof. Zodra de auto's op de baan staan, ligt onze focus echter volledig op de taak die voor ons ligt."

Sepang als complete test

Wat betreft het circuitkarakter stelt Toto Wolff dat de Maleisische omloop een uitzonderlijk zware beproeving vormt voor het materiaal. "Sepang is een veeleisend circuit dat het uiterste vraagt van de auto", legt de Oostenrijker uit. "Je hebt snelheid nodig in de snelle bochten, goede tractie, sterk bandenmanagement en consistentie onder hete, uitdagende omstandigheden. Het is een van de meer complete tests op de kalender."

Belangrijk updatepakket

De technische vernieuwingen op de bolide moeten volgens Toto Wolff een einde maken aan de recente worstelingen op representatieve banen. Het betreft de eerste omvangrijke technische stap sinds de Grand Prix van Canada, bedoeld om de aerodynamische balans te herstellen na eerdere races waarin het team op conventionele circuits tekortkwam in het gevecht om poleposition. "We nemen dit weekend een updatepakket mee, en dat is een belangrijke stap voor ons. Op de meer representatieve circuits in recente races zaten we niet waar we wilden zijn. Monza en Baku boden unieke uitdagingen, maar op de meer conventionele banen deden we niet mee om poleposition. We weten dat en we werken er hard aan om dat te veranderen. De update is hopelijk weer een stap voorwaarts, maar er zijn geen garanties in de Formule 1. De stopwatch is altijd de uiteindelijke rechter."

Strijd vooraan hervatten

Voor de formatie uit Brackley draait het aankomende weekend dan ook om efficiëntie in de vrije trainingen. Wolff maakt de taakstelling voor zijn technische staf en coureurs glashelder: "Onze focus ligt op het snel begrijpen van het pakket, het foutloos uitvoeren van het weekend en het doel om onszelf weer te mengen in het gevecht vooraan."

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