Esteban Ocon en het team van Haas gaan uit elkaar. Lange tijd leek het er al op dat coureur en team na dit seizoen niet verder zouden gaan met elkaar en dat bericht is nu officieel door zowel coureur als team naar buiten gebracht. Voor de Fransman zal een zitje op de grid van 2027 nu wel héél lastig worden.

Het vertrek hing al even in de lucht nadat PlanetF1 eerder al melding maakte van de aanstaande breuk. Met het officiële statement van Haas is de kogel nu door de kerk. Wie Ocon volgend jaar moet gaan opvolgen bij de renstal is op dit moment nog niet bekendgemaakt. De Franse coureur focust zich de komende tijd eerst op de resterende Grands Prix van het huidige seizoen.

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De periode

Esteban Ocon stapte begin 2025 in bij de renstal en wist daar direct zijn stempel te drukken op de sportieve prestaties van het teamTot dusver kwam Ocon tot 39 racestarts in dienst van Haas, waarmee zijn totale teller in de koningsklasse inmiddels op 195 Grands Prix staat. Gedurende zijn F1-loopbaan wist de enkelvoudig racewinnaar, die in de 2021 Hungarian Grand Prix naar de overwinning reed, al met al 490 punten bij elkaar te rijden.

Waardevolle input

Teambaas Ayao Komatsu is vol lof over de inzet die Esteban Ocon sinds zijn komst heeft getoond. "Ik wil Esteban bedanken voor alles wat hij sinds zijn komst bij ons in 2025 heeft bijgedragen aan het team", verklaart de leidinggevende van Haas in het officiële persbericht van het team. "Zijn professionaliteit en toewijding zijn waardevol gebleken terwijl we als organisatie blijven groeien." Daarnaast wijst Komatsu op de belangrijke rol die de dertigjarige coureur heeft gespeeld in het raceklaar maken van de VF-26 onder de nieuwe technische reglementen. "Samen dit jaar hebben we de uitdaging van een grote regelwijziging aangepakt, waarbij Estebans rijervaring en input significant waren terwijl we hard werkten aan de ontwikkeling van de VF-26 gedurende het seizoen", besluit Komatsu over de bijdrage van zijn coureur.

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