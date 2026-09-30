close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Esteban Ocon, Haas, Azerbaijan, 2026

In de lucht hangend gerucht is werkelijkheid: Ocon vertrekt bij Haas na 2026

Esteban Ocon, Haas, Azerbaijan, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

In de lucht hangend gerucht is werkelijkheid: Ocon vertrekt bij Haas na 2026

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Esteban Ocon en het team van Haas gaan uit elkaar. Lange tijd leek het er al op dat coureur en team na dit seizoen niet verder zouden gaan met elkaar en dat bericht is nu officieel door zowel coureur als team naar buiten gebracht. Voor de Fransman zal een zitje op de grid van 2027 nu wel héél lastig worden.

Het vertrek hing al even in de lucht nadat PlanetF1 eerder al melding maakte van de aanstaande breuk. Met het officiële statement van Haas is de kogel nu door de kerk. Wie Ocon volgend jaar moet gaan opvolgen bij de renstal is op dit moment nog niet bekendgemaakt. De Franse coureur focust zich de komende tijd eerst op de resterende Grands Prix van het huidige seizoen.

De periode

Esteban Ocon stapte begin 2025 in bij de renstal en wist daar direct zijn stempel te drukken op de sportieve prestaties van het teamTot dusver kwam Ocon tot 39 racestarts in dienst van Haas, waarmee zijn totale teller in de koningsklasse inmiddels op 195 Grands Prix staat. Gedurende zijn F1-loopbaan wist de enkelvoudig racewinnaar, die in de 2021 Hungarian Grand Prix naar de overwinning reed, al met al 490 punten bij elkaar te rijden.

Waardevolle input

Teambaas Ayao Komatsu is vol lof over de inzet die Esteban Ocon sinds zijn komst heeft getoond. "Ik wil Esteban bedanken voor alles wat hij sinds zijn komst bij ons in 2025 heeft bijgedragen aan het team", verklaart de leidinggevende van Haas in het officiële persbericht van het team. "Zijn professionaliteit en toewijding zijn waardevol gebleken terwijl we als organisatie blijven groeien." Daarnaast wijst Komatsu op de belangrijke rol die de dertigjarige coureur heeft gespeeld in het raceklaar maken van de VF-26 onder de nieuwe technische reglementen. "Samen dit jaar hebben we de uitdaging van een grote regelwijziging aangepakt, waarbij Estebans rijervaring en input significant waren terwijl we hard werkten aan de ontwikkeling van de VF-26 gedurende het seizoen", besluit Komatsu over de bijdrage van zijn coureur.

Gerelateerd

Esteban Ocon

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ocon komt met verklaring over Haas-vertrek: "Omstandigheden niet gemakkelijk"

Ocon komt met verklaring over Haas-vertrek: "Omstandigheden niet gemakkelijk"

  • 1 uur geleden
Ocon zoekt naar F1-zitje: 'Ben één van de besten op de grid'

Ocon zoekt naar F1-zitje: 'Ben één van de besten op de grid'

  • 28 september 2026 19:10
  • 8
'Haas zet Esteban Ocon aan de kant en contracteert Rafael Câmara voor 2027'

'Haas zet Esteban Ocon aan de kant en contracteert Rafael Câmara voor 2027'

  • Gisteren 12:53
  • 2
'Ocon ziet in Aston Martin en Cadillac kansen om op de Formule 1-grid te blijven'

'Ocon ziet in Aston Martin en Cadillac kansen om op de Formule 1-grid te blijven'

  • 27 september 2026 17:45
Verstappen 29 jaar: een greep uit zijn meest memorabele en iconische momenten

Verstappen 29 jaar: een greep uit zijn meest memorabele en iconische momenten

  • 21 minuten geleden
Het persconferentieschema voor de Grand Prix van Bahrein

Het persconferentieschema voor de Grand Prix van Bahrein

  • 1 uur geleden
  • 1

Net binnen

12:30
Verstappen 29 jaar: een greep uit zijn meest memorabele en iconische momenten
11:46
Het persconferentieschema voor de Grand Prix van Bahrein
11:05
Ocon komt met verklaring over Haas-vertrek: "Omstandigheden niet gemakkelijk"
09:37
Ryanair zet direct na contractnieuws Lance Stroll voor joker
08:54
Jack Plooij onthult bizar gerucht over Horner rondom Vasseur
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit Breaking

BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit

Gisteren 13:07 4
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

26 september 2026 14:44 18
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Ontdek het op Google Play
x