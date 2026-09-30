De Ierse budgetmaatschappij Ryanair heeft dinsdagmiddag genadeloos uitgehaald naar Lance Stroll nadat bekend werd dat hij zijn contract bij Aston Martin met een jaar heeft verlengd.

De Britse renstal kondigde gisteren aan dat de huidige rijdersbezetting tot en met minstens 2027 intact blijft. Voor de luchtvaartmaatschappij was het officiële racenieuws een kans om Stroll online te bespotten en te linken aan het eigen businessmodel. Kort nadat de koningsklasse van de autosport via het officiële kanaal van de Formula 1 het nieuws naar buiten bracht met de tekst "BREAKING: Fernando Alonso en Lance Stroll zullen in 2027 opnieuw racen voor Aston Martin!", reageerde de prijsvechter gevat via X: "Lance Stroll is hetzelfde als passagiers van Ryanair: beiden betalen voor hun stoel." Met de sneer doelt het bedrijf op het imago van de Canadees, die door critici vaak wordt gezien als een 'pay driver' omdat zijn vader Lawrence Stroll eigenaar is van het team.

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Bespot

Met de gevatte post speelt de marketingafdeling direct in op het bekende verdienmodel van de prijsvechter, waarbij passagiers extra moeten betalen wanneer zij een specifieke stoel aan boord willen reserveren. De vergelijking met Lance Stroll levert op sociale media direct duizenden reacties op. Waar teamgenoot Fernando Alonso tweevoudig wereldkampioen is en een enorme staat van dienst meebrengt, blijft Stroll geregeld mikpunt van spot zodra contractonderhandelingen ter sprake komen.

Lance Stroll 🤝 Ryanair passengers



both paying for their seats https://t.co/7oyMouRwvn — Ryanair (@Ryanair) September 29, 2026

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