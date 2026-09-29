VIDEO | 'Verstappen profiteert van ingreep Red Bull Ford’ | GPFans Special
VIDEO | 'Verstappen profiteert van ingreep Red Bull Ford’ | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
De Red Bull Ford-power unit mag al het hele jaar niet worden geüpdatet vanwege het ADUO-systeem, maar in Bakoe kon de krachtbron tot op zekere hoogte mee met het Duitse motorblok. Wat is er veranderd bij Red Bull Ford en waarom doet de power unit nu ineens wel mee om de bovenste plekken, na al het geklaag van eerder dit jaar?
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