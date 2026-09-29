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Verstappen over gemiste zege in Bakoe: 'Ook vanaf P2 zou het lastig zijn geweest'

VIDEO | 'Verstappen profiteert van ingreep Red Bull Ford’ | GPFans Special

VIDEO | 'Verstappen profiteert van ingreep Red Bull Ford’ | GPFans Special

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De Red Bull Ford-power unit mag al het hele jaar niet worden geüpdatet vanwege het ADUO-systeem, maar in Bakoe kon de krachtbron tot op zekere hoogte mee met het Duitse motorblok. Wat is er veranderd bij Red Bull Ford en waarom doet de power unit nu ineens wel mee om de bovenste plekken, na al het geklaag van eerder dit jaar?

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