Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel sluit een terugkeer in de Formule 1-paddock niet uit, maar benadrukt dat hij momenteel niet actief op zoek is naar een officiële rol binnen de koningsklasse. De Duitser geniet volop van zijn leven buiten de autosport, al blijft hij de ontwikkelingen op de voet volgen.

Sinds zijn afscheid aan het einde van het 2022-seizoen heeft de oud-coureur van onder meer Red Bull en Ferrari zijn prioriteiten verlegd naar zijn gezin en het runnen van zijn eigen boerderij. Desondanks blijft de band met de sport intact en kijkt hij met veel interesse naar de richting die de paddock opgaat. Hij ziet zichzelf mogelijk ook wel terugkeren in de paddock, al weet hij nog niet in welke rol dat zal zijn.

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Vettel geniet van gezinsleven en boerderij

Vettel geeft in gesprek met BBC 5Live openheid van zaken over zijn huidige dagelijkse bezigheden en hoe hij erin staat. "Uiteraard geniet ik van de tijd die ik nu heb. Ik denk dat het een voorrecht is om in deze positie te zijn met mijn gezin, maar ik run ook een kleine boerderij thuis, dus daar zorg ik voor. Ik ben nog steeds erg betrokken bij de sport. Uiteraard heb ik momenteel geen actieve rol, maar ik volg alles op de voet en bekommer me om de toekomst van de sport."

De viervoudig wereldkampioen beëindigde zijn indrukwekkende loopbaan na twee seizoenen bij het team van Aston Martin. Hoewel er met regelmaat geruchten de kop opsteken over een mogelijke rentree, benadrukt Vettel dat hij zijn dagen tegenwoordig heel anders indeelt dan tijdens zijn actieve racejaren. Toch staat hij wel open voor een eventuele terugkeer.

Vettel zoekt niet actief naar paddockfunctie

Hoewel Vettel zeker openstaat voor kansen die eventueel op zijn pad komen in de toekomst, onderneemt hij zelf geen actie om weer een officiële positie te bekleden. "Ik sta altijd open voor wat er op mijn pad komt qua een mogelijke rol in de toekomst, maar ik ben er niet actief mee bezig. Ik spreek niet met teams of individuen om mijn cv rond te sturen, maar volg het van buitenaf met veel vreugde en plezier."

De Duitser voelt dan ook geen enkele druk om op korte termijn weer wekelijks de koffers te pakken en af te reizen naar de Grands Prix. Door alles lekker vanaf de zijlijn te observeren behoudt Vettel naar eigen zeggen het plezier in de sport, zonder dat hij direct vastzit aan de verplichtingen van een officiële management- of adviseursrol.

Vettel houdt focus op duurzaamheid

Tijdens de slotfase van zijn actieve loopbaan zette Vettel zich al nadrukkelijk in voor maatschappelijke thema's en het milieu binnen de autosport. Die interesse is na zijn vertrek uit de paddock absoluut niet verdwenen. De koningsklasse werkt momenteel immers toe naar de Net Zero-doelstelling voor 2030 en introduceert op motorengebied geavanceerde duurzame brandstoffen; allemaal zaken die de Duitser nog altijd nauwgezet in de gaten houdt.

Die inhoudelijke onderwerpen vormen voor Vettel dan ook de belangrijkste aanknopingspunten voor wat er in de toekomst eventueel kan gaan gebeuren. "Maar uiteraard, de onderwerpen die me de laatste jaren van mijn actieve carrière bezighielden, zijn nog steeds heel erg aanwezig. Denk aan onderwerpen rond duurzaamheid, rond de toekomst, niet alleen voor mezelf, voor mijn kinderen, maar voor ons allemaal en voor de toekomst van de sport. Daar sluit het de cirkel, en de projecten die ik heb gedaan, sommige zichtbaar aan de baan, andere minder zichtbaar, ik denk heel erg na over de ideeën die ik heb voor wat er hierna kan komen."

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