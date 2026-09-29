Het Formule 1-team van Haas heeft Ferrari-junior Rafael Câmara vastgelegd voor het seizoen van 2027. De 21-jarige Braziliaan wordt daarmee de opvolger van Esteban Ocon, wiens aflopende contract na dit jaar niet verlengd zal worden, zo meldt FORMULE1.

Waar Câmara zich opmaakt voor zijn grote debuut in de koningsklasse van de autosport, betekent het voor de dertigjarige Ocon juist het einde van zijn tijdperk in de Formule 1 na afloop van 2026. De Franse coureur maakt zijn huidige verbintenis bij de Amerikaanse renstal eerst nog netjes af, om daarna de overstap te maken naar het World Endurance Championship (WEC). Daar zal hij plaatsnemen in de cockpit van het fabrieksteam van Toyota, de Japanse autofabrikant die tevens als belangrijke technische partner aan Haas verbonden is.

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Câmara promoveert naar Formule 1

Rafael Câmara werd in november 2021 opgenomen in de Ferrari Driver Academy en begon vervolgens aan een gestage opmars door de juniorklassen. Nadat hij meerdere titels in de kartsport op zijn naam had geschreven, zette Câmara in 2022 de stap naar de formulewagens. In 2024 kroonde hij zich tot kampioen in de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), waarna hij in 2025 bij het team van Trident op overtuigende wijze de titel in de Formule 3 binnensleepte, en dat zelfs met nog een ronde te gaan. Dit seizoen komt de coureur uit in de Formule 2 voor Invicta Racing, waar hij onder meer de hoofdrace in Bakoe wist te winnen.

Mede door die uitstekende prestaties in de opstapklassen wilde motorleverancier Ferrari haar Braziliaanse protegé dolgraag onderbrengen bij Haas. Vanaf 2027 zal Câmara een rijdersduo vormen met Oliver Bearman, die eveneens doorstroomde vanuit het opleidingsprogramma van de formatie uit Maranello.

Komatsu evalueert testdata in Portimão

Ayao Komatsu liet eind augustus al meerdere jonge coureurs opdraven om de nodige kilometers te maken tijdens een testsessie op het circuit van Portimão. Naast Rafael Câmara kwamen tijdens die testdagen ook McLaren-ontwikkelingscoureur Leonardo Fornaroli en reserverijder Ryo Hirakawa de baan op om waardevolle gegevens te verzamelen met het oog op de toekomstige bezetting van het team.

De Haas-teambaas was na afloop erg positief gestemd over het optreden van het trio en verklaarde: "Eerlijk gezegd hebben alle drie de coureurs die we in Portimão hebben getest het uitstekend gedaan. We bevinden ons dus in een zeer gunstige positie, met zoveel belangstelling van zeer getalenteerde coureurs. We moeten de resultaten dan ook heel zorgvuldig analyseren." Na het grondig doorspitten van alle meetdata hakte Komatsu de knoop definitief door ten faveure van Câmara.

Ocon kiest na Haas voor Toyota

Esteban Ocon maakte in 2025 de overstap naar Haas, nadat hij vijf seizoenen lang in actie was gekomen voor Alpine, het voormalige fabrieksteam van Renault. Tijdens zijn openingsseizoen bij de Amerikaanse formatie kwam Ocon niet verder dan een vijftiende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl teamgenoot Oliver Bearman het jaar afsloot op de dertiende stek.

Met de komst van Câmara trekt Ocon na dit seizoen definitief de deur van de Formule 1 achter zich dicht. De Fransman vervolgt zijn autosportavontuur zeer waarschijnlijk in de langeafstandsracerij, waar hij een vast stoeltje gaat krijgen bij het fabrieksteam van Toyota in het WEC.

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