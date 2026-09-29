Hamilton kritisch op F1-circuits: 'Je kunt er gewoon niet inhalen'
Hamilton kritisch op F1-circuits: 'Je kunt er gewoon niet inhalen'Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft zich fel uitgesproken over de huidige staat van de Formule 1 en hekelt het gebrek aan inhaalmogelijkheden op moderne circuits. De ervaren coureur ervaart grote frustraties doordat opeenvolgende baanontwerpen gevechten in de weg staan, omdat inhalen gewoonweg onmogelijk is.
De kritiek van de Brit legt een pijnlijk pijnpunt bloot binnen de koningsklasse van de autosport. Terwijl de sport juist streeft naar spektakel en actie, merkt de rijder van de Scuderia dat de praktijk op het asfalt vaak compleet anders uitpakt. Hamilton windt er geen doekjes om en ergert zich groen en geel aan de lay-outs die tegenwoordig aan de coureurs worden voorgeschoteld. De Ferrari-kopman constateert dan ook dat het publiek én de rijders de dupe worden van designs. "Ze ontwerpen sommige van deze circuits zo dat je er simpelweg niet kunt inhalen, en dat is frustrerend", zo verklaart hij over de huidige tendens op de kalender.
Reglementen maken het te ingewikkeld
Hamilton ergert zich dit racejaar echter niet alleen aan de lay-outs van de circuits, maar richt zijn pijlen ook nadrukkelijk op de auto's zelf. De coureur uit zijn onvrede over de huidige generatie wagens en de 'belachelijk complexe' technische reglementen waarmee de teams moeten werken.
Volgens Hamilton geven de huidige bolides de coureurs bijzonder weinig voldoening achter het stuur. Door alle ingewikkelde energiesystemen en beperkingen worden coureurs zelfs tijdens snelle kwalificatierondjes gedwongen om te 'liften en coasten', wat haaks staat op puur en agressief racen op de limiet. Hamilton is echter niet de enige coureur die kritiek heeft op deze nieuwe manier van rijden. Diverse andere coureurs, waaronder ook Max Verstappen, hebben zich hier ook al over uitgesproken.
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