Esteban Ocon heeft een aflopend contract en is daardoor na dit F1-seizoen transfervrij. De coureur van Haas laat tegelijkertijd weten dat hij zichzelf ondanks zijn onzekere contractsituatie nog altijd ziet als één van de beste coureurs van de grid.

De uitspraken van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar volgen direct na het raceweekend in Baku. Daar reed de Fransman naar een achtste plaats, wat voor de Amerikaanse renstal de eerste puntenfinish in negen Grands Prix betekende. Hoewel zijn werkgever naarstig rondkijkt naar alternatieven voor het stoeltje naast Ollie Bearman, blaakt de routinier van het zelfvertrouwen en maakt hij zich over zijn eigen kwaliteiten geen zorgen.

Artikel gaat verder onder video

Ocon overtuigd van eigen kwaliteiten

Ocon windt er tegenover PlanetF1.com geen doekjes om wanneer hij terugblikt op zijn loopbaan en zijn huidige status in de koningsklasse. "Ik heb tegen iedereen gereden en ik zat er altijd gelijkwaardig bij, of ik won elk kampioenschap waarin ik uitkwam", klinkt hij strijdvaardig.

De coureur, die in 2021 de Grand Prix van Hongarije op zijn naam schreef, somt zijn erelijst in de opstapklassen op om zijn punt te onderstrepen. "Ik won races in de Formule Renault, ik won kampioenschappen in de karts, ik won de Formule 3, ik won de GP3, ik reed een half seizoen in de top tien in de DTM en ik heb gewonnen in de Formule 1. Ik kan het. Ik ben een van de besten van het veld, en ik ben niet bang om dat uit te spreken."

Zitjes voor 2027 worden schaars

Ondanks de puntenwinst in Bakoe staat Ocon intern onder druk bij de Amerikaanse renstal. Teamgenoot Bearman bezet de dertiende plek in de WK-stand met twintig punten, terwijl Ocon met zeven punten op de zestiende plaats terug te vinden is. Haas kijkt ondertussen met nadrukkelijke interesse naar Ferrari-junior Rafael Camara, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2 en al meerdere testsessies afwerkte.

De opties voor een langer verblijf in de Formule 1 beginnen bovendien schaars te worden nu het gros van de renstallen de contracten heeft dichtgetimmerd. Alpine, Audi en Williams hebben hun line-up voor 2027 rond. Bij Aston Martin hangt veel af van het besluit van Fernando Alonso, terwijl Racing Bulls doorgaans geen optie vormt voor coureurs met de staat van dienst van Ocon. Tot de seizoensfinale in Abu Dhabi heeft de Fransman echter aangegeven zich nog volledig voor Haas in te zetten.

Gerelateerd