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Davild Coulthard talking to Max Verstappen

Coulthard over unieke aanpak van Verstappen: 'Díe kracht heeft Max'

Davild Coulthard talking to Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Coulthard over unieke aanpak van Verstappen: 'Díe kracht heeft Max'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft zijn bewondering uitgesproken voor de manier waarop viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn loopbaan indeelt. Volgens de Schot schuilt de grootste kracht van de Nederlander in zijn onvoorwaardelijke trouw aan zichzelf en zijn vermogen om randzaken resoluut af te wijzen.

Als ambassadeur van Red Bull Racing heeft Coulthard van dichtbij zicht op de werkwijze van de Limburger. Waar de commerciële belangen en verplichtingen rondom de koningsklasse alsmaar toenemen, kiest Verstappen er bewust voor om zijn energie uitsluitend te steken in zaken die zijn prestaties bevorderen. Coulthard vindt dat bewonderingswaardig. 

Verstappen ademt autosport

In de podcast Road to Success legt Coulthard uit dat hij zelden een coureur heeft meegemaakt die zo intensief met zijn sport bezig is. Of het nu gaat om officiële raceweekenden of virtuele wedstrijden in zijn vrije tijd, Verstappen is vrijwel continu aan het sturen.

"Ik denk niet dat ik ooit iemand heb gezien die zich zo verdiept in alles wat met rijden te maken heeft. Of het nu gaat om simulatoren, GT-racen of Formule 1, ik zie momenteel niemand die daar zo actief mee bezig is. Natuurlijk kan iemand zeggen: 'Je ziet niet wat ik tijdens privétests doe of hoeveel tijd ik in mijn simulator doorbreng.' Dat klopt, want we kunnen onmogelijk weten wat we niet zien", aldus Coulthard. "Maar wat we wél zien, is dat Max óf in de simulator zit, óf in zijn GT-auto rijdt, óf in een Formule 1-auto zit."

Geen interesse F1-film

Volgens Coulthard kenmerkt Verstappen zich doordat hij weigert een rol te spelen voor de buitenwacht. De coureur stelt duidelijke grenzen aan zijn publieke optredens en besteedt zijn tijd liever aan zijn gezondheid en familie dan aan promotionele verplichtingen. Coulthard licht die principiële houding verder toe: "Hij is heel open over wat hij graag doet en ook heel duidelijk over wat hij niet graag doet. Hij probeert het niet iedereen naar de zin te maken. Ik weet zeker dat de Formule 1 hem bijvoorbeeld graag bij de lancering van de F1-film had gezien en dat soort evenementen, maar het is niet verplicht en hij heeft er simpelweg geen interesse in."

Authenticiteit als wapen

Coulthard stelt dat het bewaken van persoonlijke grenzen essentieel is om op topniveau te overleven in de Formule 1. Het voortdurend pleasen van de buitenwereld kan volgens hem sluipenderwijs ten koste gaan van de pure snelheid op het asfalt.

"Je zou dus kunnen zeggen dat hij voor het belang van de hele Formule 1-familie had kunnen gaan. Maar hoe zit het dan met wat goed is voor zijn gezondheid, zijn welzijn en zijn familie? Als je jezelf voortdurend wegcijfert voor anderen, gaat dat uiteindelijk ten koste van je eigen prestaties", benadrukt Coulthard tot slot. "Ik denk daarom dat trouw blijven aan jezelf en consequent zijn in je gedrag een kracht is. En ik denk dat Max dat heeft."

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