Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn zevende podiumplek van het seizoen veiliggesteld, maar maakt zich tegelijkertijd grote zorgen over de resterende races in de Formule 1. Ondanks een ijzersterke inhaalrace vanaf de achtste startplek naar de tweede positie in de straten van Bakoe, kijkt de Nederlander met de nodige bezorgdheid naar de concurrentie.

Tijdens het raceweekend kampte de viervoudig wereldkampioen in de kwalificatie met motorproblemen, waardoor hij genoegen moest nemen met een lastige uitgangspositie op de grid. In de race knokte hij zich knap naar voren en kwam hij uiteindelijk slechts 0,196 seconde tekort op racewinnaar George Russell. Teamgenoot Isack Hadjar maakte het feestje voor de renstal compleet door als derde over de streep te komen. Toch kan het resultaat op zondag niet alles verbloemen, zo weet ook Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Beperkingen RB22 blijven Red Bull achtervolgen

Verstappen kijkt met een dubbel gevoel terug op het optreden van de RB22 in Azerbeidzjan. Hoewel de wagen flinke stappen heeft gezet sinds de zomerstop en de balans aanzienlijk beter aanvoelde, erkent de coureur dat er simpelweg structurele problemen in de bolide zitten die dit racejaar niet meer kunnen worden opgelost.

"Het was goed. De auto voelde het hele weekend heel goed aan. Oké, toen hadden we het probleem in de kwalificatie met de motor", analyseert hij nuchter. "We hebben nog steeds wat beperkingen aan de auto die ik al vaak heb genoemd, die waarschijnlijk dit jaar niet meer te verhelpen zijn. Dus we weten dat daar volgend jaar veel werk in moet gaan zitten. Maar de balans in de auto was sterk."

De Oostenrijkse formatie van Red Bull introduceerde in Bakoe het laatste grote updatepakket van het jaar, waarbij met name de vloer en de sidepods werden aangepakt. Omdat de ontwikkelingscapaciteit in de fabriek inmiddels grotendeels is verlegd naar het project voor 2027, zal de renstal het voor de rest van het seizoen moeten rooien met het huidige materiaal. In het constructeurskampioenschap staat het team momenteel op de vierde plaats met 263 punten, achter McLaren (306 punten), Ferrari (378 punten) en koploper Mercedes (538 punten). Verstappen bezet bij de coureurs zelf de zesde plek met 163 punten.

Verstappen waarschuwt voor Mercedes-upgrade

De Red Bull-rijder vreest echter dat de krachtsverhoudingen vooraan op de grid op korte termijn nog verder in het nadeel van zijn team gaan kantelen. Mercedes introduceert voor de Grand Prix in Maleisië op het Sepang International Circuit een flinke aerodynamische upgrade op de W17. Die stap is bedoeld om de auto van kampioenschapsleider Kimi Antonelli (302 punten) en Russell (236 punten) van extra downforce en efficiëntie te voorzien, nadat de Zilverpijlen al vier races op rij naast poleposition grepen.

Die dreigende stap voorwaarts van de concurrent bezorgt Verstappen dan ook de nodige kopzorgen. "We weten het niet. Als Mercedes een upgrade brengt en die werkt, dan zetten zij een stap voorwaarts, en dat is niet wat je wilt", stelt hij openhartig vast. "Zoals George al zei, voor Maleisië, als zij een upgrade brengen, gaat het er voor ons wat lastiger uitzien."

De kansen op een Grand Prix-zege lijken daardoor voorlopig meer af te hangen van wat de andere renstallen doen dan van de eigen updates. Toch weigert Verstappen de handdoek alvast in de ring te gooien in zijn jacht op zijn eerste zege van het seizoen: "Het zal het nog moeilijker maken om te winnen, maar we gaan het elk weekend proberen en als de kans er is, gaan we ervoor."

Gerelateerd