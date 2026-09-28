Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers vermoedt dat McLaren-CEO Zak Brown bezig is met een strategisch spelletje om Max Verstappen op termijn naar zijn renstal te halen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen zijn verbintenis bij Red Bull Racing recent heeft verlengd tot en met 2030, liet Brown optekenen dat de deur voor de Limburger altijd wagenwijd openstaat. Volgens Albers zorgt de Amerikaan daarmee echter voor onnodige frictie binnen zijn eigen team.

Brown sprak afgelopen zomer meerdere keren persoonlijk met Verstappen en raakte naar eigen zeggen enorm onder de indruk van het karakter en de technische bagage van de Nederlander. De McLaren-topman benadrukte weliswaar dat hij tevreden is met zijn huidige rijdersduo, maar Albers gelooft daar weinig van en stelt dat het louter voor de bühne is. Mocht er op termijn een opening ontstaan, dan zal de renstal uit Woking direct toeslaan.

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Albers voorziet jacht van Brown op handtekening

Albers legt in de podcast van De Telegraaf uit dat de contractverlenging van Verstappen bij Red Bull Racing allerminst betekent dat McLaren de hoop heeft opgegeven. "Het is in ieder geval duidelijk dat Zak Brown er alles aan zal doen als de kans zich voordoet om Verstappen toch nog binnen te halen", klinkt het. "Iedereen zegt wel: hij heeft verlengd tot 2030. Maar in de Formule 1, en zeker met contracten, zegt dat niet altijd zoveel. Aan de ene kant zegt hij daarmee dat hij zijn toekomst bij Red Bull ziet, maar aan de andere kant zegt het met clausules en dergelijke ook niet alles."

De openhartige manier waarop Brown in de media praat over de Red Bull-kopman, is volgens de analist dan ook een bewuste zet. "Als Brown dit soort dingen openlijk in een interview zegt, is dat natuurlijk vrij evident. Hij is gepokt en gemazeld. Je zegt dit niet voor niets", aldus Albers. Dat Brown na eerdere strubbelingen opeens vol lof is over Verstappen, bekijkt hij met een glimlach: "Ik vind het wel leuk hoe hij onder de indruk is geraakt van Max in die gesprekken. Dat hij hem charmant noemt, vind ik ook wel grappig. Dat had hij blijkbaar niet verwacht."

Onrust rondom Norris en Piastri

De oud-coureur is van mening dat Brown met zijn uitlatingen vooral onrust creëert binnen de eigen gelederen. McLaren heeft met Lando Norris een overeenkomst tot minstens eind 2030 op zak, terwijl teamgenoot Oscar Piastri vastligt tot eind 2028. Desondanks sprak de topman zich openlijk uit over een mogelijke komst van de viervoudig wereldkampioen, nadat Zak Brown over gesprekken met Verstappen liet weten dat de deur wagenwijd openstaat.

Albers haalt dan ook fel uit naar de werkwijze van de topman: "Hij heeft drie, vier keer gezegd dat de deur wagenwijd openstaat. Dat betekent eigenlijk dat voor iemand anders de deur dichtgaat", zo klinkt het. "Ik vind het niet chic. Dat is mijn mening. Ik vind gewoon dat je altijd volledige steun moet geven aan je coureurs. Hij zegt er wel bij dat hij heel blij is met zijn huidige line-up. Dat is leuk. Je geeft eerst even een rotschop en daarna probeer je het met een snoepje goed te maken."

De voormalig coureur van Minardi en Spyker besluit dat de leiding van de Britse renstal deze interesse veel beter intern had kunnen houden. "Hij had Max ook gewoon een belletje kunnen geven of hem de volgende keer dat hij hem ziet kunnen zeggen: Luister, ik heb onze gesprekken fantastisch gevonden, dus die deur blijft open. Ik weet niet of ik deze actie nou echt zo slim vind. Maar goed, hij is de CEO van McLaren en ik ben gewoon analist."

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