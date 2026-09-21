Thierry Vermeulen sleepte de overwinning in de zondagsrace binnen voor thuispubliek op Circuit Zandvoort. Hij houdt daarmee zijn titelkansen in leven in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS samen met Ben Green in de Emil Frey-Ferrari. Vermeulen blikt terug op zijn dubbelpodium in de Noord-Hollandse duinen.

Afgelopen weekend werden er twee races van ieder een uur verreden op Zandvoort met een Sprint Cup-recordveld van maar liefst 45 GT3-auto's. Ondanks dat het circuit erom bekend staat dat het er lastig inhalen is, bewezen de mannen en dame uit de GT World Challenge dat er uitzonderingen bestaan. Green en Vermeulen reden in Race 1 op zaterdag van de negende naar de derde positie. Na drie lastige Sprint Cup-weekenden stonden ze dan eindelijk op het podium. Daar kwam de zege in Race 2 op zondag vervolgens bij. Green startte als derde, ging naar P2 in de openingsronde en profiteerde daarna van het feit dat Konsta Lappalainen in de andere Emil Frey-Ferrari lag te slapen. De Brit haalde hem na een Full Course Yellow direct in. Vermeulen nam de Ferrari over tijdens de verplichte pitstop en bleef de rest van het veld ruim voor.

Artikel gaat verder onder video

Super weekend op Zandvoort

"Het was natuurlijk een super weekend voor ons", begon Vermeulen tegenover. "Zeker in het seizoen dat we dit jaar hebben, wat gewoon heel lastig is geweest. Voor het hele team is dit echt super. Zaterdag hebben we ons goed hersteld na een kwalificatie die eigenlijk tegenviel. We hadden problemen met de eerste sector, waar de banden niet helemaal klaar waren. Maar de hele race was gewoon goed, ook nadat we een positie hadden verloren in de pitstop."

© SRO/JEP

Snelheid zat er goed in

Hij was al heel blij met het podium in Race 1, maar het zou dus in Race 2 nog beter worden. "We wisten ook dat we een goede auto hadden voor de zondag. Het was een sterke kwalificatie en een sterke eerste stint van Ben Green. En daarna werd het voor mij eigenlijk redelijk makkelijk, om het maar zo te zeggen. De pace van de auto was namelijk goed, zeker op deze baan in de schone lucht. Dat helpt enorm in de snelle bochten en met de degradatie van de banden. De winst hier in Zandvoort pakken is supermooi. Enorm bedankt aan het hele team, maar ook alle fans die erbij waren en alle sponsoren. We hebben natuurlijk een aantal Nederlandse partners. Voor iedereen was het mooi."

Vermeulen blikt nu vooruit: "Het is ook goed voor ons seizoen om richting het einde te laten zien dat we alsnog competitief zijn en dat we niet helemaal de weg kwijt zijn. Hopelijk kunnen we dit ook brengen naar de DTM. Daar hebben we natuurlijk nog Hockenheim en vervolgens nog de GT World Challenge in Barcelona. Ik kijk enorm uit naar beide weekenden. Hopelijk mogen we daar ook nog wat bekers mee naar huis nemen."

Green en Vermeulen staan op 40 punten met nog twee GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS-races te gaan op het Circuit de Barcelona-Catalunya op 3 en 4 oktober. Ze liggen 19 punten achter op kampioenschapsleiders Bastian Buus en Ricardo Feller van Lionspeed GP, terwijl er nog 35 punten te verdienen zijn.

Gerelateerd