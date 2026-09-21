Max Verstappen sluit een toekomstige overstap naar de rallysport resoluut uit, ondanks de sterke prestaties van zijn vader Jos Verstappen in die discipline. De viervoudig F1-kampioen vindt het racen over smalle weggetjes met bomen langs de kant simpelweg te gevaarlijk. Tevens benadrukt de Red Bull Racing-coureur dat het vaderschap een doorslaggevende rol speelt bij deze beslissing.

Jos Verstappen maakte na zijn eigen loopbaan in de koningsklasse en een korte periode in de GT- en sportscar-racerij met succes de overstap naar de rallywereld. Hij sleepte vorig jaar de titel binnen in het Belgian Rally Championship met een Škoda Fabia RS Rally2 van Verstappen.com Racing en dit seizoen komt hij uit met een Citroën C3 Rally2. Hoewel zoon Max de verrichtingen van zijn vader met veel interesse volgt en de sportieve uitdaging zeker kan waarderen, trekt hij voor zichzelf een duidelijke grens als het op zijn eigen veiligheid aankomt.

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Verstappen vindt rallysport te gevaarlijk

Verstappen legt uit dat het risico in het rallyrijden wezenlijk verschilt van de circuits in de Formule 1. Op de permanente banen absorberen moderne Tecpro-muren en bandenstapels en ruime uitloopstroken immers de klap bij een crash. In een rallyauto is de marge voor een stuurfout daarentegen nihil zodra bomen of rotsen vlak naast de proef staan.

Gevraagd door BILD naar de verleiding om net als zijn vader in te stappen, reageert Verstappen helder: "Ik vind het cool en het is erg leuk, maar ik vind het gewoon te gevaarlijk. Natuurlijk kan er altijd wat gebeuren - ik zou na dit interview kunnen opstaan en door een bus worden aangereden. Maar rally's en gevaar gaan constant hand in hand. Als je bij die hoge snelheid ook maar één fout maakt, plet je je auto tegen een boom. Dat risico is het mij gewoon niet waard. Vooral omdat ik nu ook vader ben geworden."

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Kelly Piquet heeft het liever niet

Max Verstappen deelt zijn leven in Monaco met zijn partner Kelly Piquet, stiefdochtertje Penelope en dochtertje Lily, die in het voorjaar van 2025 werd geboren. Het vaderschap heeft ervoor gezorgd dat de Limburger een stuk bewuster omgaat met de keuzes die hij buiten het circuit maakt. Wanneer hem wordt gevraagd hoe zijn naaste omgeving zou reageren mocht hij onverhoopt toch plannen smeden voor een rallyavontuur, verwacht Verstappen dat zijn gezin daar meteen een stokje voor steekt: "Ze laten me eigenlijk vrij in het maken van beslissingen over de dingen die ik wil doen, maar in dat geval zouden ze waarschijnlijk zeggen dat het echt niet gaat gebeuren", lacht hij.

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