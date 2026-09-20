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Verstappen wijst naar huidige F1-auto's: 'We moeten ons als coureurs enorm aanpassen'

Fans Verstappen lijken niet te hoeven rekenen op Le Mans-deelname in 2027

Verstappen wijst naar huidige F1-auto's: 'We moeten ons als coureurs enorm aanpassen' — Foto: © IMAGO
1 reactie

Fans Verstappen lijken niet te hoeven rekenen op Le Mans-deelname in 2027

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Er doen al enige tijd hardnekkige geruchten de ronde over een mogelijke deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van Le Mans in 2027, maar motorpartner Ford trapt op de rem. De Amerikaanse fabrikant laat weten dat er momenteel geen plannen zijn om de viervoudig wereldkampioen in te zetten in hun nieuwe Hypercar tijdens de prestigieuze langeafstandsrace op het Circuit de la Sarthe.

De speculaties over een endurance-avontuur kregen recent extra voeding nadat bleek dat de Formule 1-kalender van de FIA voor 2027 geen directe planningconflicten kent met de Franse 24-uursklassieker in juni. Hierdoor leek de weg open te liggen voor een sensationeel uitstapje van de Nederlander, mede geholpen door de nauwe banden die Red Bull Racing en Ford vanaf 2026 onderhouden in de koningsklasse van de autosport.

Stand van zaken bij Ford

Ford Racing-directeur Mark Rushbrook bevestigde eerder dat er verkennende gesprekken worden gevoerd over de toekomst en met het presenteren van de Formule 1-kalender werd er natuurlijk direct ook over een mogelijke Le Mans[-deelname gesproken. Uiteraard ligt dan een samenwerking met Ford het meest voor de hand. Nu weten we echter dat Verstappen voorlopig niet zal instappen bij het team in 2027 in de Le Mans: "Op dit moment zijn er geen plannen om Max volgend jaar in de Ford Racing-hypercar op Le Mans te laten rijden", zo laat het team in een reactie weten tegenover GPFans.

Algemene overwinning

Verstappen heeft zelf overigens altijd een duidelijke voorwaarde gesteld: bij een eventuele deelname aan de 24 uur van Le Mans wil hij enkel en alleen uitkomen in de koningsklasse van het veld. De Limburger stapt niet in om het deelnemersveld in een bijrol aan te vullen, maar wil uitsluitend vechten voor de algemene overwinning op het Circuit de la Sarthe. Een alternatieve deelname in de LMGT3-klasse is om die reden, en vanwege de geldende sportieve reglementen, nagenoeg uitgesloten. Binnen de LMGT3-categorie schrijft het reglement namelijk dwingend voor dat elke coureursbezetting minimaal één amateurcoureur met een brons-licentie moet bevatten. Deze verplichting staat haaks op de topsportvisie van Verstappen, die een langeafstandsbolide uitsluitend wil delen met volwaardige professionals om over 24 uur het maximale rendement uit de auto te kunnen persen. Omdat hij dus alleen in de hoogste klasse mee lijkt te willen doen en het vrij onwaarschijnlijk lijkt dat hij tegen 'zijn' eigen Ford zal gaan racen, lijkt een deelname in 2027 op dit moment vrij onwaarschijnlijk.

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