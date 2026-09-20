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Toto Wolff, Max Verstappen, generic, 2026

Wolff maakt einde aan Verstappen-verhaal: "Al lang geleden gebeurd"

Toto Wolff, Max Verstappen, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Wolff maakt einde aan Verstappen-verhaal: "Al lang geleden gebeurd"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De toekomst van George Russell bij het Formule 1-team van Mercedes stond intern al geruime tijd vast voordat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn contractverlenging bij Red Bull bekendmaakte. Dat heeft teambaas Toto Wolff laten weten.

Daarmee maakt de Oostenrijker resoluut een einde aan de aanhoudende speculaties dat het aanblijven van Russell direct afhankelijk zou zijn geweest van een eventuele overstap van de Nederlander naar de Zilverpijlen. In de paddock werd er lange tijd volop gespeculeerd over een overgang van Verstappen, die tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort uiteindelijk zijn verbintenis bij Red Bull Racing verlengde tot en met 2030 en daarmee sowieso in 2027 voor de Oostenrijkse renstal actief blijft. Omdat Mercedes ervoor koos om geen persbericht uit te sturen over de contractverlengingen van Russell en teamgenoot Kimi Antonelli, bleven er hardnekkige geruchten circuleren over de toekomst van de Brit.

Contractverlenging

Wolff legt tegenover PlanetF1 nuchter uit waarom er vanuit de renstal geen grote show is gemaakt van het vastleggen van de coureur. De teambaas benadrukt dat de afspraken al veel eerder in kannen en kruiken waren en dat er intern nooit enige twijfel over heeft bestaan. "Het is al een hele tijd geleden gebeurd. We hebben er gewoon geen groot statement van gemaakt. Er is werkelijk niets meer over te zeggen", zo stelt de Oostenrijker helder over de situatie.

Sardinië

De verhalen over een overstap van Verstappen naar Mercedes werden eerder extra aangewakkerd toen Wolff en de Red Bull-coureur samen werden gefotografeerd op Sardinië. De teambaas kijkt daar lachend op terug en wuift de complottheorieën weg: "Dat was volledig onbewust. In het tijdperk van social media kun je je sowieso nergens meer verbergen, en dat willen we ook niet. We waren in het water aan het spetteren en aan het praten. Maar het voelt alsof er altijd iemand met zijn mobiele telefoon naast je zwemt om een foto te maken en die online te zetten. Ik vind het altijd grappig waar mensen zich allemaal het hoofd over breken."

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