Verstappen mocht 'geen plezier hebben' van Jos, 'Onprofessionele' Norris krijgt ferme kritiek | GPFans Recap

We zijn nog maar een weekje verwijderd van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het is nog eventjes wachten op de Grand Prix van Azerbeidzjan en dit weekend staat er dan ook helaas geen race op het programma. Dat betekent uiteraard niet dat er geen nieuws te melden valt rondom de Formule 1. Max Verstappen deed onder meer uitspraken over zijn leerschool bij vader Jos Verstappen, hij blikte terug op de goed ontvangen kartrace van afgelopen week en vertelde zelf ook nog of hij vader van kartende kinderen wil zijn.

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Verstappen over harde leerschool Jos: 'Hij zei nooit dat ik plezier moest hebben'

Max Verstappen heeft openhartig verteld hoe zijn vader Jos Verstappen hem tijdens zijn kartjaren op doelgerichte wijze klaarstoomde voor de Formule 1. Voor de viervoudig wereldkampioen was er tijdens de vele trainingssessies geen ruimte voor vrijblijvend rondrijden: iedere meter op de baan maakte deel uit van een plan om hem technisch, mentaal en strategisch klaar te maken voor de absolute top van de autosport. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

Toto Wolff schetst harde voorwaarde voor titelkansen Max Verstappen in 2027

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat Max Verstappen alleen met het allerbeste materiaal kan terugkeren in het gevecht om het wereldkampioenschap. Zonder dijk van een auto hoeft de Nederlander volgens Wolff volgend jaar niet te rekenen op een titelgevecht. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolff.

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Verstappen geniet van kartrace tegen 100 man: 'Hij had een grote mond'

Max Verstappen heeft afgelopen een opvallende zege geboekt tijdens het door Red Bull georganiseerde evenement 'Max vs 100' op het circuit van Silverstone. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen begon de wedstrijd over dertig ronden vanaf de 101e positie helemaal achteraan het veld, om vervolgens binnen ruim een halfuur al zijn honderd tegenstanders in te halen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

Steiner haalt hard uit naar Norris na Coca-Cola-rel: 'Onprofessioneel'

Lando Norris heeft zich na afloop van de Grand Prix van Spanje op het Madring-circuit de kritiek van voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner op de hals gehaald door in de cooldown room een blikje Coca-Cola te drinken. Steiner noemde het optreden van de Brit in The Red Flags-podcast ronduit onprofessioneel. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Guenther Steiner.

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Verstappen wil geen kartvader worden: 'Hoop dat ze gaan tennissen of voetballen'

Max Verstappen heeft openhartig tekst en uitleg gegeven over de vraag of hij in de toekomst zelf ooit als zogeheten 'kartvader' langs de circuits te vinden zal zijn. "Als ze het willen, prima. Ik zal ervoor zorgen dat zij of hij de beste mogelijkheden heeft. Maar ik ga het niet actief pushen. Ze moeten het zelf willen." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

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