Max Verstappen heeft afgelopen een opvallende zege geboekt tijdens het door Red Bull georganiseerde evenement 'Max vs 100' op het circuit van Silverstone. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen begon de wedstrijd over dertig ronden vanaf de 101e positie helemaal achteraan het veld, om vervolgens binnen ruim een halfuur al zijn honderd tegenstanders in te halen.

Aan de start verscheen een bont gezelschap van coureurs, sporters, journalisten en online bekendheden. Verstappen wist al in de chaotische openingsronde meer dan zestig deelnemers te passeren, onder wie streamer Qucee en ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias. De Limburger had uiteindelijk slechts veertien ronden en ongeveer 35 minuten nodig om de leiding over te nemen tijdens het spektakelstuk, dat via Disney+ en de ESPN-app wereldwijd live te volgen was.

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Plaagstoot

In de slotfase van de race stuitte Verstappen op voormalig motorcrosser en F1-verslaggever Jacky Martens, die vanaf pole position was gestart en zich lang dapper staande wist te houden aan de kop van het veld. De journalist van De Limburger verzette zich kranig, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven tegenover zijn jagende landgenoot. De wereldkampioen kon na afloop wel genieten van het onderlinge gevecht met zijn bekende uitdager. "Hij had vorige week een behoorlijk grote mond dat hij zou winnen, dus ik dacht: nou, echt niet", lacht Verstappen over het duel. "Toen ik bij hem kwam, probeerde hij te verdedigen en dacht ik: leuk geprobeerd. Nadat ik hem inhaalde, zwaaide ik even. Tot ziens."

Formule 1

Verstappen toonde zich na afloop zeer tevreden over de geslaagde stunt op Silverstone, al gaf hij toe dat het inhalen van zo'n enorm veld karts een bijzondere gewaarwording was. "Zodra de helm op gaat, ken ik geen genade. Dit was zó grappig", aldus de Red Bull-coureur. "Ik ben opgegroeid in de kart, maar het was moeilijk om in te schatten wat ik kon verwachten. Ik heb misschien ooit tegen 40 karts gereden, maar 100 is écht veel. Het is mijn eerste zege van het jaar, dus ik neem 'm." In gesprek met het Algemeen Dagblad legde Verstappen met een knipoog tot slot nog het verband met de koningsklasse van de autosport: "Als ik in de Formule 1 dit jaar wil winnen, heb ik meer van dit soort tegenstanders nodig die met elkaar vechten. Dat maakt het voor mij een stuk makkelijker."

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