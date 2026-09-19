De allereerste Formule 1-race op de Madring rondom het IFEMA-complex heeft meteen tot flinke onvrede geleid bij de coureurs. Ook Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman haalden na afloop van de F1 Grand Prix van Spanje hard uit naar het gebrek aan actie en inhaalmogelijkheden.

De sfeer na de finish werd treffend samengevat toen aan Bortoleto werd voorgelegd dat journalisten in het mediacentrum moeite hadden om hun ogen open te houden door het gebrek aan actie in de Spaanse hoofdstad. De Audi-coureur kon die opmerking tegenover Motorsport.com alleen maar bevestigen: "Ik viel ook bijna in slaap!" Doordat inhalen in de schuine remzones en de krappe sectoren lastig was, zaten de rijders klem in treintjes waarin verdedigen heel makkelijk was en aanvallen juist werd afgestraft.

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Lay-out van Madring flink onder vuur

Bearman liet eveneens weinig heel van het ontwerp van het Spaanse hybridecircuit. De Haas-scoureur stelde dat de lay-out vooraf al weinig goeds voorspelde voor de race. "Je hoeft alleen maar naar de lay-out te kijken, en het is vrij duidelijk dat het een slechte baan gaat worden om op te racen. Ik bedoel, als je aankomt en je ziet die lay-out, dan denk je van: wat verwacht je dat we eraan doen? Jammer." De jonge Brit was zeer kritisch op het type racen dat volgde. "Het is heel makkelijk om een beetje gevaarlijk te rijden om je positie te verdedigen en daarom erg moeilijk om een inhaalmanoeuvre in te zetten."

Hij gaf tevens aan dat de Formule 1-coureurs de problemen al vroeg in het raceweekend zagen aankomen en dit intern hebben besproken met de wedstrijdleiding. "We hebben dat vrijdag al tegen de FIA gezegd en we moeten kijken naar een manier om de baan wat interessanter voor ons te maken. Het is zeker interessant om op te rijden, maar in de race is het erg slecht", aldus Bearman.

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