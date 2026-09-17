Sainz woest op Alonso: "Lukte hem zoals altijd om mij een straf te bezorgen door te klagen"
Sainz woest op Alonso: "Lukte hem zoals altijd om mij een straf te bezorgen door te klagen"Maak ons je Google-favoriet
Carlos Sainz is van mening dat landgenoot Fernando Alonso hem bewust een tijdstraf heeft aangesmeerd tijdens de F1 Grand Prix van Spanje op de Madring. De Williams-coureur ontving van de stewards een tijdstraf van vijf seconden na een touché tussen de twee Spaanse kemphanen in bocht 5.
Het incident ontvouwde zich in een direct gevecht om posities buiten de punten, waarbij Alonso aan de buitenkant langszij probeerde te komen bij het aanremmen van bocht 5. De Aston Martin-coureur liep daarbij schade op aan zijn voorvleugel nadat Sainz naar rechts bewoog. Alonso liet direct woedend van zich horen via de boardradio: "Ja, hij drukte me tegen de muur. Bij de start knalde hij ook al tegen twee mensen op. Nu drukte hij me tegen de muur bij het remmen."
Sainz haalt uit na beslissing van de wedstrijdleiding
Sainz stelt dat de stewards zich volledig hebben laten meeslepen door de verbale druk van Alonso. "Het is de aard van die bocht wanneer je naar rechts stuurt. Ik denk dat hij klaagde over de radio, dus het lukte hem om mij een straf te bezorgen, zoals altijd", foeterde hij bij PlanetF1. Hij wijst daarnaast naar het ontwerp van het hybridecircuit in de Spaanse hoofdstad, waar volgens hem simpelweg geen marge is voor gevechten zij aan zij. "Dit soort bochten zal altijd tot dit soort crashes leiden, omdat er maar ruimte is voor één auto. Er is niet eens ruimte voor twee, en je kunt niet in je spiegel blijven kijken terwijl je een rechts-links combinatie in gaat, omdat je dan vooruit moet kijken."
Alonso wijst op gevaar bij 340 kilometer per uur
Alonso deelt de lezing van zijn landgenoot allerminst en benadrukt dat de actie van Sainz bij extreem hoge snelheden simpelweg gevaarlijk en overbodig was. "Hij kreeg een straf, toch? Dus als [de stewards] dat genoeg vinden, is dat voor mij prima", counterde de tweevoudig wereldkampioen nuchter. "We finishten allebei niet in de punten, maar ja, ik vind dat zijn actie onnodig was. Er was ruimte genoeg aan de linkerkant. Ik zat vlak tegen de muur aan de rechterkant, met 340 kilometer per uur. Volgens mij was dat niet nodig."
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