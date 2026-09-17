close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

Sainz woest op Alonso: "Lukte hem zoals altijd om mij een straf te bezorgen door te klagen"

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

Sainz woest op Alonso: "Lukte hem zoals altijd om mij een straf te bezorgen door te klagen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Carlos Sainz is van mening dat landgenoot Fernando Alonso hem bewust een tijdstraf heeft aangesmeerd tijdens de F1 Grand Prix van Spanje op de Madring. De Williams-coureur ontving van de stewards een tijdstraf van vijf seconden na een touché tussen de twee Spaanse kemphanen in bocht 5.

Het incident ontvouwde zich in een direct gevecht om posities buiten de punten, waarbij Alonso aan de buitenkant langszij probeerde te komen bij het aanremmen van bocht 5. De Aston Martin-coureur liep daarbij schade op aan zijn voorvleugel nadat Sainz naar rechts bewoog. Alonso liet direct woedend van zich horen via de boardradio: "Ja, hij drukte me tegen de muur. Bij de start knalde hij ook al tegen twee mensen op. Nu drukte hij me tegen de muur bij het remmen."

Sainz haalt uit na beslissing van de wedstrijdleiding

Sainz stelt dat de stewards zich volledig hebben laten meeslepen door de verbale druk van Alonso. "Het is de aard van die bocht wanneer je naar rechts stuurt. Ik denk dat hij klaagde over de radio, dus het lukte hem om mij een straf te bezorgen, zoals altijd", foeterde hij bij PlanetF1. Hij wijst daarnaast naar het ontwerp van het hybridecircuit in de Spaanse hoofdstad, waar volgens hem simpelweg geen marge is voor gevechten zij aan zij. "Dit soort bochten zal altijd tot dit soort crashes leiden, omdat er maar ruimte is voor één auto. Er is niet eens ruimte voor twee, en je kunt niet in je spiegel blijven kijken terwijl je een rechts-links combinatie in gaat, omdat je dan vooruit moet kijken."

Related image
Related image

Alonso wijst op gevaar bij 340 kilometer per uur

Alonso deelt de lezing van zijn landgenoot allerminst en benadrukt dat de actie van Sainz bij extreem hoge snelheden simpelweg gevaarlijk en overbodig was. "Hij kreeg een straf, toch? Dus als [de stewards] dat genoeg vinden, is dat voor mij prima", counterde de tweevoudig wereldkampioen nuchter. "We finishten allebei niet in de punten, maar ja, ik vind dat zijn actie onnodig was. Er was ruimte genoeg aan de linkerkant. Ik zat vlak tegen de muur aan de rechterkant, met 340 kilometer per uur. Volgens mij was dat niet nodig."

Gerelateerd

Aston Martin Carlos Sainz Fernando Alonso Williams Grand Prix van Spanje Madrid

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Nieuwe beelden van clash Verstappen: duwde Hamilton hem inderdaad van de baan?

Nieuwe beelden van clash Verstappen: duwde Hamilton hem inderdaad van de baan?

  • 15 september 2026 06:59
  • 15
Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"

Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"

  • 14 september 2026 17:26
  • 6
Norris deelt felle kritiek op Madring: 'Wie keek naar dit ontwerp en dacht: 'Ja, toppie'?

Norris deelt felle kritiek op Madring: 'Wie keek naar dit ontwerp en dacht: 'Ja, toppie'?

  • 14 september 2026 19:13
  • 5
Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."

Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."

  • 14 september 2026 16:47
  • 3
Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan Hamilton

Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan Hamilton

  • 13 september 2026 19:56
  • 4
Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'

Verstappen helder over onderonsje met Hamilton: 'Als ik daar op de baan was gebleven...'

  • 13 september 2026 17:52
  • 3

Net binnen

15:58
Lotus F1-teameigenaar verwikkeld in rechtszaak en loopt risico op gevangenisstraf
13:37
Enorme aanwinst voor Alpine: oud-technisch topman Mercedes voegt zich bij Franse team
12:26
'Grasmaaier' Verstappen zorgt voor hilariteit in Max vs 100-kartrace: "Track limits!"
11:19
Vettel vindt het niet erg dat Antonelli zijn F1-records breekt: "Heel blij voor hem"
10:07
Max vs 100 gemist? Bekijk hier de hoogtepunten van de kartrace met Verstappen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen" Max over zijn toekomst

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"

14 september 2026 20:58
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

13 september 2026 16:40 18
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

12 september 2026 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

12 september 2026 09:03 1
Ontdek het op Google Play
x