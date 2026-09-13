Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan Hamilton
Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan HamiltonMaak ons je Google-favoriet
Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies was het teruggeven van de positie aan Lewis Hamilton door Max Verstappen de enige juiste beslissing. De teambaas kijkt verder terug op een geslaagde race van de Nederlander, die als tweede werd afgevlagd.
In de eerste bocht moest Verstappen uitwijken en sneed hij de chicane af om een botsing met Hamilton te voorkomen. De Nederlander werd daarna door 'GP' gevraagd om het plekje terug te geven, waarna ook Kimi Antonelli langszij kwam. Uiteindelijk wist Verstappen te profiteren van de Virtual Safety Car-periode en Lando Norris achter zich te houden, waardoor hij de tweede plek pakte.
Red Bull wilde beslissing stewards niet afwachten
Bij F1TV blikt Mekies terug op de beslissing om Verstappen de positie terug te geven: "Dit zijn altijd pijnlijke en moeilijke beslissingen. De mannen aan de pitmuur hebben er heel goed naar gekeken en een snelle analyse gemaakt. We moesten snel een beslissing nemen." Het team was simpelweg bang voor een straf vanuit de FIA: "Op dat moment verwachtten we natuurlijk geen e-mail van Max Verstappen vanuit de auto waarin hij ons bedankte. We vonden het beter om op dat moment de pijn te nemen en later terug te vechten. Max deed dat, zoals altijd, uitzonderlijk goed. Dat was beter dan afwachten of we een straf zouden krijgen, die later in de race mogelijk meer zou kosten."
Een tijdstraf kon Verstappen namelijk helemaal niet gebruiken. "In een race met mogelijke Safety Cars kan dat je meer dan twee posities kosten. Gelukkig verloor Max de posities voordat Lewis uitviel, waarna hij bleef vechten. Natuurlijk is het frustrerend, maar eerlijk gezegd denk ik dat de tweede plaats het maximaal haalbare was."
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