Kimi Antonelli heeft in Spanje de eerste editie van de wedstrijd op de Madring gewonnen. De jongeling gaf achteraf al aan dat het misschien wel de zege van Lando Norris was, maar dat hij uiteindelijk de gelukkigste was.

De openingsrace in Madrid stond niet bol van het spektakel, maar zou wel een strategische race gaan worden. Door de uitvalbeurt van Lance Stroll kwam de Virtual Safety Car de baan op. Daar waar Antonelli en Max Verstappen direct konden toeslaan en vers rubber haalden, ging Norris een rondje later naar binnen. Zijn stop duurde te lang en uiteindelijk kwam hij als derde over de streep.

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Fans kritisch op Grand Prix van Spanje

De fans zijn na afloop kritisch op het openingsrace in Madrid.

You made Spa alternate for that! Liberty please change tact, we want race tracks where you can race! Otherwise your long term investment will nosedive as fans will switch off with this rubbish — Stugg93 (@StuartGriffin93) September 13, 2026

@F1 is a joke , why should he win that race. Lando suffers because Stroll can’t drive. During VSC pit lane should be closed. Honestly going right of watching it. Such a shame. — Mark Puddy (@Puddy148) September 13, 2026

Impossible to take @F1 seriously when VSC is used to manipulate the result and track limits not applied evenly... and how boring was this circuit? worse than Valencia! — Fozzi ?️ (@CityHull1904) September 13, 2026

Antonelli's eighth win and he did not have to pass anyone to get it. — Harit Jamwal (@haritjamwal) September 13, 2026

Impressive boredom, we lost Spa for this dumb track! Unbelievable downgrade.

Worser than Monaco. pic.twitter.com/OfvHjY15M2 — Kiril V (@Kiril_Varbanov) September 13, 2026

The most boring race of my life, and the most boring cars in the history of the championship. I don't know what you are doing, but you are ruining the championship. — Hashem Al-Shihan (@HashemShihan) September 13, 2026

This might be the worst track ever, what are we doing. It’s just garbage. — Stephen Rippin (@StephenRippin) September 13, 2026

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