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Kimi Antonelli, generic, Spanish GP, 2026

Fans kritisch op eerste editie Grand Prix van Spanje in Madrid

Kimi Antonelli, generic, Spanish GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Fans kritisch op eerste editie Grand Prix van Spanje in Madrid

Redactie
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Kimi Antonelli heeft in Spanje de eerste editie van de wedstrijd op de Madring gewonnen. De jongeling gaf achteraf al aan dat het misschien wel de zege van Lando Norris was, maar dat hij uiteindelijk de gelukkigste was.

De openingsrace in Madrid stond niet bol van het spektakel, maar zou wel een strategische race gaan worden. Door de uitvalbeurt van Lance Stroll kwam de Virtual Safety Car de baan op. Daar waar Antonelli en Max Verstappen direct konden toeslaan en vers rubber haalden, ging Norris een rondje later naar binnen. Zijn stop duurde te lang en uiteindelijk kwam hij als derde over de streep.

Fans kritisch op Grand Prix van Spanje

De fans zijn na afloop kritisch op het openingsrace in Madrid.

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Kimi Antonelli

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