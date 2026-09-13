Fans kritisch op eerste editie Grand Prix van Spanje in Madrid
Fans kritisch op eerste editie Grand Prix van Spanje in MadridMaak ons je Google-favoriet
Kimi Antonelli heeft in Spanje de eerste editie van de wedstrijd op de Madring gewonnen. De jongeling gaf achteraf al aan dat het misschien wel de zege van Lando Norris was, maar dat hij uiteindelijk de gelukkigste was.
De openingsrace in Madrid stond niet bol van het spektakel, maar zou wel een strategische race gaan worden. Door de uitvalbeurt van Lance Stroll kwam de Virtual Safety Car de baan op. Daar waar Antonelli en Max Verstappen direct konden toeslaan en vers rubber haalden, ging Norris een rondje later naar binnen. Zijn stop duurde te lang en uiteindelijk kwam hij als derde over de streep.
Fans kritisch op Grand Prix van Spanje
De fans zijn na afloop kritisch op het openingsrace in Madrid.
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