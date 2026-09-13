Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje op de Madring?
Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje op de Madring?Maak ons je Google-favoriet
Het is de zondag op de hagelnieuwe Madring en dus is het tijd voor de veertiende Grand Prix van het F1-seizoen 2026, die van Spanje. GPFans neemt door wat jij moet weten voor vandaag.
Mercedes was het gehele weekend het snelst tot de kwalificatie. Kimi Antonelli kwam uiteindelijk elf duizendste van een seconde tekort op de poleman. En die pole position ging de kant op van Lando Norris. McLaren was aan het worstelen in de Spaanse hoofdstad, maar vond samen met de regerend wereldkampioen plotseling iets in de setup tussen VT3 en de kwalificatie. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde stek en zal de tweede startrij delen met Lewis Hamilton, voor Charles Leclerc en George Russell. Liam Lawson was erg snel in Q1 en Q2, maar kwam vier tienden tekort in Q3. De Red Bull-invaller zal vanaf P8 moeten komen en deelt rij vier met Oscar Piastri.
Weerbericht en tijdschema
Op de zondag in de Spaanse hoofdstad staat natuurlijk de Grand Prix centraal. Het zal een graadje warmer worden, en dat betekent dat er dus temperaturen van 32°C verwacht worden. Het blijft volledig zonnig en er is geen kans op regen.
De jongelingen uit de FIA Formule 3 mogen de dag openen met Race 3, de tweede hoofdrace. De seizoensfinale van 19 ronden zal om 9:45 uur beginnen. Ugo Ugochukwu en Freddie Slater staan gelijk in de puntenstand, nadat de laatstgenoemde in de race van zaterdagavond crashte en de Amerikaan vierde werd.
Vervolgens is het tijd voor Race 2, de enige hoofdrace, van de FIA Formule 2. Deze wedstrijd van 32 ronden zal om 11:25 uur van start gaan.
Na de rijdersparade en het volkslied, zal het tijd zijn voor de Grand Prix van Sapnje. De race van 57 ronden staat op de planning om 15:00 uur.
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