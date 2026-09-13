Hoewel de samenwerking tussen Red Bull en Porsche in de zomer van 2022 zo goed als rond leek, klapte de deal uiteindelijk op het allerlaatste moment. Voormalig Porsche Motorsport-chef Fritz Enzinger doet bij Motorsport uit de doeken hoe dicht beide partijen bij een historische samenwerking waren en waarom de miljardendeal uiteindelijk toch niet doorging.

Het plan was destijds behoorlijk groot. Porsche zou voor vijftig procent aandeelhouder worden van de Formule 1-operatie van Red Bull in Milton Keynes. Zodra het nieuwe motorreglement van kracht werd, moest de Duitse fabrikant als fabriekspartner en motorleverancier aan de slag gaan bij de Oostenrijkse renstal. Tussen voormalig Volkswagen-topman Oliver Blume en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was zelfs al een mondeling akkoord bereikt. Een gezamenlijk persbericht lag klaar om rond de Grand Prix van Oostenrijk naar buiten te worden gebracht.

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Aankondiging uitgesteld door motorreglementen

Toch werd de aankondiging uitgesteld, omdat de technische reglementen voor de nieuwe motoren nog niet definitief waren goedgekeurd. Porsche en Volkswagen wilden invloed houden op de nieuwe regels en waren bang die invloed kwijt te raken als ze zich te vroeg officieel aan de Formule 1 zouden verbinden. "Het klopt dat het plan was om in Spielberg of bij de race daarna naar buiten te treden", legt Enzinger uit over het oorspronkelijke plan. De reglementen waren op dat moment echter nog niet helemaal rond.

"Er waren nog een paar punten in het reglement die niet volledig waren opgehelderd. Het was duidelijk dat als je je vastlegde en zei dat je naar de Formule 1 kwam, het moeilijk zou zijn geweest om de reglementswijzigingen voor de powerunitregels die Porsche en VW wilden door te drukken. Daarom hebben we onszelf simpelweg wat ademruimte gegeven en gezegd: 'Oké, dan wachten we tot de volgende race'."

Ziekte Mateschitz zorgt voor ommekeer

In die cruciale periode ging de gezondheid van Mateschitz echter snel achteruit. Dat had grote gevolgen voor de gesprekken tussen Porsche en Red Bull. Binnen Red Bull ontstond namelijk steeds meer weerstand tegen het idee om de helft van het Formule 1-team af te staan aan een grote autofabrikant. Red Bull had met Red Bull Powertrains inmiddels al een eigen motorcampus opgebouwd en wilde vooral zelfstandig en flexibel blijven. Volgens Enzinger was de verslechterende gezondheid van Mateschitz uiteindelijk het moment waarop alles veranderde.

"Didi Mateschitz verkeerde op dat moment al in een zeer, zeer slechte gezondheid, en als gevolg daarvan kwam de entree simpelweg niet tot stand. En dat was het moment waarop de ommekeer simpelweg plaatsvond." Toen Mateschitz wegviel bij de gesprekken, kregen de Thaise meerderheidsaandeelhouders, die 51 procent van Red Bull in handen hebben, en het Britse teammanagement meer invloed. Uiteindelijk werd besloten om het 50/50-partnerschap definitief af te blazen.

Porsche had geen plan B

Porsche had ondertussen al haar kaarten op Red Bull gezet. Het Duitse merk keek bewust niet naar een andere manier om de Formule 1 binnen te komen. De mogelijkheid om direct voor de helft eigenaar te worden van een bewezen topteam was volgens Enzinger simpelweg uniek. "In die fase sprak Porsche alleen met Red Bull", vertelt Enzinger. "De constellatie was uniek, en omdat we daar zo op gefocust waren, voerden we in principe geen parallelle gesprekken. Vanuit het oogpunt van Porsche was er eigenlijk maar één doel: samen met Red Bull de Formule 1 betreden."

Toen Red Bull in september 2022 definitief de stekker uit de samenwerking trok, bleef Porsche dan ook met lege handen achter. De miljardendeal die zo dichtbij leek, was daarmee definitief van tafel.

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