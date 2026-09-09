Max Verstappen heeft bevestigd dat hij daadwerkelijk gesprekken heeft gevoerd met Mercedes en McLaren over een mogelijke overstap. De viervoudig wereldkampioen besloot echter zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen tot en met het einde van 2030. Hij legt de coureur uit waarom hij zijn huidige werkgever trouw blijft, ondanks de sportieve uitdagingen waar de renstal momenteel mee kampt.

Gedurende dit seizoen gonsde het tot de zomerstop van de geruchten rondom de toekomst van de Limburger. Red Bull kent een uitdagend seizoen onder de nieuwe reglementen en moet toezien hoe teams als Mercedes, Ferrari en McLaren momenteel de dienst uitmaken in het kampioenschap. Toch maakte de coureur die later deze maand 29 wordt, onlangs een einde aan alle speculatie door zich voor langere tijd aan het project met de nieuwe Red Bull Ford krachtbron te verbinden.

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Gesprekken met de concurrentie

Gevraagd naar de ernst van zijn contacten met Mercedes en McLaren, windt Verstappen er geen doekjes om. "Natuurlijk neem je elk soort gesprek serieus. Het zijn allemaal zeer respectvolle gesprekken, daar is niets mis mee", vertelt hij aan de BBC. Uiteindelijk gaf het gevoel de doorslag voor de kopman van Red Bull. "Ik voelde dat blijven voor mij de juiste keuze was. Je moet je hart volgen. Ik had heel vroeg in mijn Red Bull-carrière kunnen weglopen en ergens anders naartoe kunnen gaan om te proberen te winnen. Maar als je een beetje geduld hebt, win je uiteindelijk wel. Ik heb het gevoel dat dat nu ook mijn aanpak is."

Red Bull als tweede familie

Dat de keuze uiteindelijk op een langer verblijf in Milton Keynes viel, heeft volgens de Verstappen alles te maken met de sfeer binnen de organisatie. "Het komt er ook op neer dat je je goed moet voelen binnen een team. Dit is als een tweede familie voor mij." Veel overtuigingskracht had de leiding van Red Bull dan ook niet nodig om de handtekening te bemachtigen. "Ik zei altijd tegen ze: maak je er niet druk om, werk gewoon aan de auto. Want hoe sneller de auto gaat, hoe makkelijker de beslissing sowieso is. Tegelijkertijd was ik ook erg druk met mijn dingen buiten de Formule 1. Dus ik heb nooit echt veel tijd besteed aan praten of proberen ergens anders heen te gaan."

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Je kunt als kapitein niet van het schip springen

Hoewel de dominante jaren van Red Bull momenteel achter de rug zijn, deinst Verstappen niet terug voor de taak om het team weer naar de top te brengen. "Ik vind de uitdaging ook niet erg. Ik heb niet het verlangen of de behoefte om in een andere auto te laten zien dat ik kan winnen", benadrukt hij. De makkelijkste weg kiezen past niet bij zijn karakter. "Het is makkelijk om naar de snelste auto te rennen en het dan allemaal opnieuw te doen. Maar zo zit ik niet in elkaar. Je kunt niet de kapitein van het schip zijn en zodra er iets niet werkt, van het schip springen. Het is wat minder gegaan sinds de dominante jaren, maar ik vind het ook niet erg om het weer op te bouwen. Het is ook weer een andere uitdaging."

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