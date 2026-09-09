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Hulkenberg with Audi

Hülkenberg deelt felle kritiek uit na Red Bull-touché in Italië: "Het is zijn handelsmerk"

Hulkenberg with Audi — Foto: © IMAGO

Hülkenberg deelt felle kritiek uit na Red Bull-touché in Italië: "Het is zijn handelsmerk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Nico Hülkenberg denkt dat Liam Lawson te veel risico nam bij de staande herstart van de F1 Grand Prix van Italië afgelopen zondag. De Audi-coureur stelt dat de jonge Red Bull-invaller er een handje van heeft om onvoldoende ruimte over te laten en noemt dit gedrag zelfs zijn handelsmerk.

Het contact tussen de twee coureurs vond plaats tijdens de tweede start op het Autodromo Nazionale Monza. Na een zware crash van Charles Leclerc werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd met een rode vlag. Bij de daaropvolgende was er een touché tussen Hülkenberg en Lawson. De laatstgenoemde, die momenteel de geblesseerde Isack Hadjar vervangt bij de Oostenrijkse renstal, liep daarbij schade op aan zijn voorvleugel en moest vroegtijdig de pitstraat opzoeken.

Lawson liet geen autobreedte ruimte

Hülkenberg is van mening dat de Nieuw-Zeelander zijn verdedigende acties te ver doorvoert. "Hij houdt er gewoon van om je af te knijpen", klonk het tegenover PlanetF1. "Hij knijpt mensen altijd graag af als je naast hem komt rijden. Hij wil eigenlijk nooit een autobreedte ruimte laten. Het is zijn handelsmerk. Er zijn verder geen harde gevoelens, maar hij maakt het gewoon wel een beetje lastig."

De wedstrijdleiding besloot het moment tussen de twee kemphanen wel te onderzoeken, maar deelde uiteindelijk geen straffen uit. De stewards beschouwden de botsing als een race-incident. Uiteindelijk finishte Hülkenberg net buiten de punten op de twaalfde plaats, terwijl Lawson na een extra pitstop voor een nieuwe voorvleugel als veertiende over de streep kwam.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Duidelijke afspraken tijdens de rijdersbriefing

Ondanks het uitblijven van een straf benadrukt Hülkenberg dat dergelijke acties op het razendsnelle Italiaanse circuit gevaarlijk kunnen uitpakken. Hij wijst daarbij op de afspraken die de coureurs onderling hebben gemaakt. "Ik zou het van buitenaf moeten bekijken, maar in de briefings hebben we afgesproken dat dit serieus genomen moet worden. Zeker op die snelheden voelde het op dat moment vanuit de auto nogal riskant."

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