Zoontje Räikkönen tekent bij juniorteam Red Bull: "Laat uitzonderlijke capaciteiten zien"
Zoontje Räikkönen tekent bij juniorteam Red Bull: "Laat uitzonderlijke capaciteiten zien"Maak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing heeft de elfjarige Robin Räikkönen vastgelegd voor het eigen talentenprogramma. Volgens Laurent Mekies, de huidige teambaas en CEO van de renstal, beschikt de zoon van voormalig Formule 1-wereldkampioen Kimi Räikkönen over uitzonderlijke vaardigheden en een indrukwekkende volwassenheid.
De jonge karter is momenteel actief in de Mini-categorie van onder meer de WSK- en Rotax-series, waar hij uitkomt voor het CRG Racing Team. Tijdens het Grand Prix-weekend op Monza bracht de familie Räikkönen al een bezoek aan Red Bull Racing, waarna deze woensdag de definitieve samenwerking is gepresenteerd. De jonge Fin stroomt vanaf volgend jaar officieel in bij het Red Bull Junior Team, wat sinds kort niet langer onder leiding staat van Helmut Marko, maar van Gwen Lagrue.
Ontwikkeling zonder druk
Mekies benadrukt dat het team de tijd wil nemen voor het talent. "Robin heeft al uitzonderlijke capaciteiten laten zien in de kartsport. Zijn snelheid, race-inzicht en natuurlijke talent hebben hem tot één van de meest veelbelovende jonge coureurs in zijn leeftijdsgroep gemaakt." Daarbij prijst hij vooral de rustige benadering van de jonge coureur. "Tegelijkertijd maakt hij indruk met zijn volwassenheid, zijn kalme aanpak en zijn duidelijke focus op het rijden. Ons doel is om hem stap voor stap te ontwikkelen, zonder onnodige druk op zijn schouders te leggen". Volgens Mekies is de weg door de autosport lang en krijgt de nieuweling alle benodigde middelen om zijn potentieel te maximaliseren.
Illustere voorgangers
Vader Kimi Räikkönen, die in 2007 de wereldtitel veroverde en 21 Grand Prix-zeges boekte, is nauw betrokken bij de carrière van zijn zoon en sleutelt geregeld zelf aan diens karts. Hij is zeer te spreken over het traject dat Red Bull heeft uitgestippeld. "Laurent en alle anderen bij Red Bull zijn ongelooflijk ondersteunend geweest tijdens al onze gesprekken. Ze bieden een overtuigend en uitgebreid programma om de vooruitgang van Robin de komende jaren te ontwikkelen en te koesteren", stelt Räikkönen senior. "Het juniorenteam van Red Bull heeft jarenlang ongelooflijk veel succes gehad. Tot de alumni behoren onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen. Het is dan ook met grote nederigheid dat Robin toetreedt tot dit illustere programma", besluit de Fin.
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