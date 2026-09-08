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Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2026

VIDEO | Red Bull Racing betaalt de prijs voor zijn eigen succes | GPFans Special

VIDEO | Red Bull Racing betaalt de prijs voor zijn eigen succes | GPFans Special

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull klaagt steen en been over het ADUO-systeem, waardoor het geen upgrades aan de motoren mag brengen. Toch is dat het halve verhaal want Red Bull is zelf ook akkoord gegaan met dit betreffende systeem. In deze GPFans Special leggen we uit waarom het ADUO-systeem eigenlijk niet zo oneerlijk is, als het lijkt.

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