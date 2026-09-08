VIDEO | Red Bull Racing betaalt de prijs voor zijn eigen succes | GPFans Special
VIDEO | Red Bull Racing betaalt de prijs voor zijn eigen succes | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
Red Bull klaagt steen en been over het ADUO-systeem, waardoor het geen upgrades aan de motoren mag brengen. Toch is dat het halve verhaal want Red Bull is zelf ook akkoord gegaan met dit betreffende systeem. In deze GPFans Special leggen we uit waarom het ADUO-systeem eigenlijk niet zo oneerlijk is, als het lijkt.
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