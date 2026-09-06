LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentje
LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentjeMaak ons je Google-favoriet
We zitten om 15:00 uur klaar voor de race op het Autodromo Nazionale Monza. De F1 Grand Prix van Italië is de dertiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm op het circuit nabij Milaan. De temperatuur ligt rond de 32°C en de zon schijnt. Pierre Gasly deed iedereen versteld staan door de pole position te pakken, maar kan de Alpine-coureur ook winnen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Grand Prix van Italië
De vlag valt
Kimi Antonelli gaat van (bijna) laatste naar eerste! Hij wint voor thuispubliek op Monza voor George Russell. Max Verstappen completeert het podium. Lando Norris verslaat Oscar Piastri in de laatste ronde voor de vierde stek. Lewis Hamilton moet genoegen nemen met P6 en ook Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Franco Colapinto en Yuki Tsunoda pakken punten in de Grand Prix van Italië.
Volgende week gaan we voor het eerst racen op de Madring met de nieuwe editie van de Grand Prix van Spanje. Tot dan!
Laatste ronde
Kimi Antonelli leidt met meer dan twee seconden in de laatste ronde. Hij kan de eerste Italiaanse winnaar van de Italiaanse Grand Prix worden sinds Ludovico Scarfiotti in 1966. Max Verstappen ziet de McLarens ver achter zich vechten om de vierde positie.
McLarens zij-aan-zij
Oscar Piastri verdedigt hard ten opzichte van Lando Norris richting de Variante della Roggia. "Hij duwde me van de baan!", klaagt Norris over zijn teamgenoot. Max Verstappen heeft een gat van drie seconden kunnen slaan naar de McLarens.
Antonelli alsnog naar de leiding
Na het foutje rijdt Kimi Antonelli alsnog het gat dicht en haalt George Russell in bij de Variante Ascari. De banden zijn compleet op bij Russell en hij kan geen tegenaanval inzetten.
Antonelli in de grindbak
Kimi Antonelli valt George Russell aan... Maar schiet de grindbak in bij de eerste chicane! Hij verliest twee seconden!
Ondertussen vechten de McLarens om de vierde stek, waardoor Max Verstappen een klein gaatje kan slaan om het podium te bereiken.
Antonelli binnen een seconde
Kimi Antonelli mag de Overtake Mode gebruiken. Hij zit binnen een seconde van George Russell met nog vijf ronden te gaan.
Snelste ronde van Antonelli
Met nog zeven ronden te gaan is het gat tussen George Russell en Kimi Antonelli nog maar 2.387 seconden. En de laatstgenoemde klokt de snelste ronde met een 1:24.037. Russell heeft schade aan de banden en wordt opgedragen om de auto "veilig thuis te brengen".
Stand met nog 10 ronden te gaan
Max Verstappen pakt, voor nu, Oscar Piastri terug. Kimi Antonelli is bijna een seconde per ronde sneller dan George Russell.
- Russell
- Antonelli +4.677
- Verstappen +13.447
- Piastri +14.268
- Norris +15.347
- Hamilton +16.397
- Gasly
- Lindblad
- Colapinto
- Tsunoda
- Bortoleto
- Bearman
- Hülkenberg
- Albon
- Sainz
- Lawson
- Ocon
- Pérez
- Bottas
- Stroll (DNF)
- Alonso (DNF)
- Leclerc (DNF)
Verstappen schiet rechtdoor
Max Verstappen valt Oscar Piastri weer aan, maar blokkeert zijn linkervoorband in de remzone van de Variante del Rettifilo. Hij schiet rechtdoor en sluit direct achter Piastri aan.
No further action bij Russell, Piastri haalt Max weer in
Een gelukje voor George Russell: een straf voor een mogelijke gele vlag-overtreding blijft uit. De Brit heeft dus niks verkeerds gedaan. En het zal een gevecht op de baan moeten worden tussen hem en Kimi Antonelli.
Max Verstappen kan het tempo niet volgen en wordt teruggepakt door Oscar Piastri.
Verstappen terug in de top drie
Max Verstappen haalt Oscar Piastri in richting de Variante della Roggia en ligt nu derde. Hij en Kimi Antonelli hebben qua positie hun pitstop dus goedgemaakt.
George Russell heeft een voorsprong van 7,5 seconden op Antonelli en 9,8 seconden op Verstappen. Kan hij het nog 14 ronden uithouden?
Notitie wordt onderzoek
De notitie van een mogelijke gele vlag-overtreding wordt omgezet naar een formeel onderzoek. Dit kan echt een probleem worden voor George Russell. Niet alleen loopt hij risico op een straf, maar Kimi Antonelli ligt nog maar acht seconden achter hem en is het gat aan het dichten.
Verstappen richting P4, Hamilton klaagt
Lewis Hamilton heeft het lastig op zijn oude mediums. "Deze banden zijn vreselijk!", zegt hij over de boardradio. Max Verstappen haalt hem in voor de vierde positie.
Tegelijkertijd gaat Kimi Antonelli voorbij aan Oscar Piastri voor de tweede stek. Verstappen ligt anderhalve seconde achter dat gevecht.
Russell wil met rust gelaten worden
George Russell breidt zijn voorsprong uit op Oscar Piastri en Lewis Hamilton naar bijna negen seconden. Maar Hamilton gaat wijd in de eerste chicane en wordt ingehaald door Kimi Antonelli.
Russell wordt geüpdatet over de rondetijden van Antonelli, maar hij wil het niet horen. "Laat mijn maar gewoon rijden. Ik ga zo snel als ik kan", klinkt het via de boardradio.
Russell genoteerd door stewards
Raceleider George Russell gaat mogelijk onderzocht worden voor een gele vlag-overtreding.
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