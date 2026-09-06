Kimi Antonelli gaat van (bijna) laatste naar eerste! Hij wint voor thuispubliek op Monza voor George Russell. Max Verstappen completeert het podium. Lando Norris verslaat Oscar Piastri in de laatste ronde voor de vierde stek. Lewis Hamilton moet genoegen nemen met P6 en ook Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Franco Colapinto en Yuki Tsunoda pakken punten in de Grand Prix van Italië.

Volgende week gaan we voor het eerst racen op de Madring met de nieuwe editie van de Grand Prix van Spanje. Tot dan!