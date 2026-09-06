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Verstappen during practice at Monza

LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentje

Verstappen during practice at Monza — Foto: © Red Bull Content Pool
7 reacties

LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentje

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 15:00 uur klaar voor de race op het Autodromo Nazionale Monza. De F1 Grand Prix van Italië is de dertiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm op het circuit nabij Milaan. De temperatuur ligt rond de 32°C en de zon schijnt. Pierre Gasly deed iedereen versteld staan door de pole position te pakken, maar kan de Alpine-coureur ook winnen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Sorteer op:

1u geleden

16:55

De vlag valt

Kimi Antonelli gaat van (bijna) laatste naar eerste! Hij wint voor thuispubliek op Monza voor George Russell. Max Verstappen completeert het podium. Lando Norris verslaat Oscar Piastri in de laatste ronde voor de vierde stek. Lewis Hamilton moet genoegen nemen met P6 en ook Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Franco Colapinto en Yuki Tsunoda pakken punten in de Grand Prix van Italië.

Volgende week gaan we voor het eerst racen op de Madring met de nieuwe editie van de Grand Prix van Spanje. Tot dan!

1u geleden

16:54

Laatste ronde

Kimi Antonelli leidt met meer dan twee seconden in de laatste ronde. Hij kan de eerste Italiaanse winnaar van de Italiaanse Grand Prix worden sinds Ludovico Scarfiotti in 1966. Max Verstappen ziet de McLarens ver achter zich vechten om de vierde positie.

1u geleden

16:53

McLarens zij-aan-zij

Oscar Piastri verdedigt hard ten opzichte van Lando Norris richting de Variante della Roggia. "Hij duwde me van de baan!", klaagt Norris over zijn teamgenoot. Max Verstappen heeft een gat van drie seconden kunnen slaan naar de McLarens.

1u geleden

16:51

Antonelli alsnog naar de leiding

Na het foutje rijdt Kimi Antonelli alsnog het gat dicht en haalt George Russell in bij de Variante Ascari. De banden zijn compleet op bij Russell en hij kan geen tegenaanval inzetten.

1u geleden

16:49

Antonelli in de grindbak

Kimi Antonelli valt George Russell aan... Maar schiet de grindbak in bij de eerste chicane! Hij verliest twee seconden!

Ondertussen vechten de McLarens om de vierde stek, waardoor Max Verstappen een klein gaatje kan slaan om het podium te bereiken.

1u geleden

16:47

Antonelli binnen een seconde

Kimi Antonelli mag de Overtake Mode gebruiken. Hij zit binnen een seconde van George Russell met nog vijf ronden te gaan.

1u geleden

16:44

Snelste ronde van Antonelli

Met nog zeven ronden te gaan is het gat tussen George Russell en Kimi Antonelli nog maar 2.387 seconden. En de laatstgenoemde klokt de snelste ronde met een 1:24.037. Russell heeft schade aan de banden en wordt opgedragen om de auto "veilig thuis te brengen".

1u geleden

16:41

Stand met nog 10 ronden te gaan

Max Verstappen pakt, voor nu, Oscar Piastri terug. Kimi Antonelli is bijna een seconde per ronde sneller dan George Russell.

  1. Russell
  2. Antonelli +4.677
  3. Verstappen +13.447
  4. Piastri +14.268
  5. Norris +15.347
  6. Hamilton +16.397
  7. Gasly
  8. Lindblad
  9. Colapinto
  10. Tsunoda
  11. Bortoleto
  12. Bearman
  13. Hülkenberg
  14. Albon
  15. Sainz
  16. Lawson
  17. Ocon
  18. Pérez
  19. Bottas
  20. Stroll (DNF)
  21. Alonso (DNF)
  22. Leclerc (DNF)

1u geleden

16:39

Verstappen schiet rechtdoor

Max Verstappen valt Oscar Piastri weer aan, maar blokkeert zijn linkervoorband in de remzone van de Variante del Rettifilo. Hij schiet rechtdoor en sluit direct achter Piastri aan.

1u geleden

16:37

No further action bij Russell, Piastri haalt Max weer in

Een gelukje voor George Russell: een straf voor een mogelijke gele vlag-overtreding blijft uit. De Brit heeft dus niks verkeerds gedaan. En het zal een gevecht op de baan moeten worden tussen hem en Kimi Antonelli.

Max Verstappen kan het tempo niet volgen en wordt teruggepakt door Oscar Piastri.

1u geleden

16:35

Verstappen terug in de top drie

Max Verstappen haalt Oscar Piastri in richting de Variante della Roggia en ligt nu derde. Hij en Kimi Antonelli hebben qua positie hun pitstop dus goedgemaakt.

George Russell heeft een voorsprong van 7,5 seconden op Antonelli en 9,8 seconden op Verstappen. Kan hij het nog 14 ronden uithouden?

1u geleden

16:33

Notitie wordt onderzoek

De notitie van een mogelijke gele vlag-overtreding wordt omgezet naar een formeel onderzoek. Dit kan echt een probleem worden voor George Russell. Niet alleen loopt hij risico op een straf, maar Kimi Antonelli ligt nog maar acht seconden achter hem en is het gat aan het dichten.

1u geleden

16:32

Verstappen richting P4, Hamilton klaagt

Lewis Hamilton heeft het lastig op zijn oude mediums. "Deze banden zijn vreselijk!", zegt hij over de boardradio. Max Verstappen haalt hem in voor de vierde positie.

Tegelijkertijd gaat Kimi Antonelli voorbij aan Oscar Piastri voor de tweede stek. Verstappen ligt anderhalve seconde achter dat gevecht.

1u geleden

16:29

Russell wil met rust gelaten worden

George Russell breidt zijn voorsprong uit op Oscar Piastri en Lewis Hamilton naar bijna negen seconden. Maar Hamilton gaat wijd in de eerste chicane en wordt ingehaald door Kimi Antonelli.

Russell wordt geüpdatet over de rondetijden van Antonelli, maar hij wil het niet horen. "Laat mijn maar gewoon rijden. Ik ga zo snel als ik kan", klinkt het via de boardradio.

1u geleden

16:26

Russell genoteerd door stewards

Raceleider George Russell gaat mogelijk onderzocht worden voor een gele vlag-overtreding.

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