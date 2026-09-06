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Verstappen and Antonelli before the Italian GP

Antonelli vergelijkt gevecht Verstappen met horrorfilm: "Hij komt altijd terug"

Verstappen and Antonelli before the Italian GP — Foto: © Red Bull Content Pool

Antonelli vergelijkt gevecht Verstappen met horrorfilm: "Hij komt altijd terug"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Kimi Antonelli heeft hij een uitstekende band met Max Verstappen opgebouwd, zo legt de kampioenschapsleider zelf uit richting de F1 Grand Prix van Italië, zijn thuisrace. Hij geeft aan dat hij veel respect heeft voor de coureur van Red Bull Racing en blij is dat ze het zo goed met elkaar kunnen vinden.

De vriendschap tussen de twee coureurs is sinds vorig jaar al opgevallen in de paddock. Waar Verstappen in 2025 nog voor een WK vocht, doet Antonelli dat nu. De jonge Mercedes-coureur voert namelijk de puntenstand aan met een ruime voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. Verstappen beleeft daarentegen een veel moeizamer jaar. De Limburger staat momenteel zesde in de tussenstand. Antonelli vertelde tegenover Automoto.it: "We hebben een geweldige relatie. Ik weet niet precies waarom we zo goed met elkaar opschieten, maar ik klaag niet, het is altijd beter om hem aan je zijde te hebben! Max is een geweldig persoon naast de baan."

Gezamenlijke passie

Buiten de Formule 1 delen ze een grote interesse in andere autosportklassen. Verstappen is met zijn eigen project, Verstappen Racing, zeer actief in de GT3-wereld en heeft al vaker zijn ambities voor langeafstandsraces uitgesproken. Antonelli ziet een toekomstige samenwerking op dat vlak wel zitten. Aangezien zijn vader Marco een eigen GT3-team heeft, heeft hij het al van kinds af aan van dichtbij gezien. "We delen een passie voor GT-racen, een doel zou zelfs zijn om samen een race te rijden, misschien een 24-uursrace", onthult het toptalent van Mercedes. In 2023 nam hij een keer als gast deel aan het Italiaanse GT-kampioenschap op Misano en won één van de twee sprintraces.

Hoewel de relatie naast de baan ontspannen is, weet Antonelli maar al te goed hoe meedogenloos de Red Bull-coureur op het asfalt kan zijn. "Max is erg sterk, veelzijdig, en het is erger om hem zowel voor als achter je te hebben. Aan de ene kant is hem inhalen een enorm karwei en aan de andere kant is hem in je spiegels hebben iets wat je niet op je gemak stelt." Hij vergelijkt de duels met Verstappen met wat je in enge films ziet. "Het is net als in horrorfilms: je denkt dat je hem verslagen hebt en in plaats daarvan komt hij altijd terug", besluit Antonelli.

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