Het is de zondag op het Autodromo Nazionale Monza en dus is het tijd voor de dertiende Grand Prix van het F1-seizoen 2026, die van Italië. GPFans neemt door wat jij moet weten voor vandaag.

Het is de 97e editie van de Grand Prix van Italië en sinds het allereerste Formule 1-seizoen in 1950 zijn ze allemaal verreden op Monza, op de race van 1980 in Imola na. George Russell opende de zaterdag als snelste met de eerste tijd in de derde vrije training voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het was echter Pierre Gasly die iedereen verraste met de pole position. Een tijd van 1:21.786 bezorgde de Alpine-coureur de eerste plaats. Russell kwam zes honderdsten tekort. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde, maar vanwege het ophouden van Liam Lawson kreeg hij een gridstraf van drie plekken. Verstappen profiteert en schuift op naar P5 op de startopstelling achter de beide Ferrari's.

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Weerbericht en tijdschema

Op de zondag in Lombardije staat natuurlijk de Grand Prix centraal. Het zal een graadje of twee koeler worden, maar dat betekent dat er alsnog temperaturen van 32°C verwacht worden. De zon en bewolking zullen elkaar afwisselen. Er is niet meer dan vijf procent kans op regen.

De jongelingen uit de FIA Formule 3 mogen de dag openen met Race 1. De wedstrijd van 22 ronden zal om 8:15 uur beginnen. Na Race 2 van de FIA Formule 2 van 30 ronden om 9:45 uur, start de wedstrijd van de Porsche Supercup van 15 ronden vervolgens om 11:45 uur. Na een demo-run met een auto van Michael Schumacher, de rijdersparade en het volkslied, zal het tijd zijn voor de Grand Prix van Italië. De race van 53 ronden staat op de planning om 15:00 uur.

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