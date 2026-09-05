Op weg terug naar de pits klaagt George Russell via de boardradio dat de Mercedes niet zo goed aanvoelt als in VT3. Hij blokkeert te snel aan de voorkant en de wagen voelt onstabiel in de snelle bochten.

Bijna iedereen is naar binnen gekomen ter voorbereiding op de tweede run. Andrea Kimi Antonelli is terug de baan op gegaan en doet in zijn eentje een poging.