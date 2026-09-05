LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Italië: Russell snelste na eerste run Q3, strijdt om pole met Gasly
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Italië: Russell snelste na eerste run Q3, strijdt om pole met GaslyMaak ons je Google-favoriet
We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Autodromo Nazionale Monza. De F1 Grand Prix van Italië is de dertiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm op het circuit nabij Milaan. De temperatuur ligt rond de 32°C en de zon schijnt. George Russell was het snelst in VT3 voor Lewis Hamilton en Max Verstappen, maar wie gaat de pole pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Italië
Gasly op pole!
Niemand anders weet harder te gaan dan Pierre Gasly! De Alpine-coureur staat dus op pole position voor George Russell, Oscar Piastri en de Ferrari's!
Max Verstappen moet genoegen nemen met P6. Lando Norris komt niet verder dan P9.
Morgen zijn we er met de Grand Prix weer bij. De wedstrijd in Italië op het circuit van Monza begint om 15:00 uur. Tot dan!
Gasly verslaat Russell
George Russell verbetert, maar Pierre Gasly gaat nóg harder! Hij verslaat de Mercedes met zes honderdsten!
Piastri schiet rechtdoor
Voor de zoveelste keer mist Oscar Piastri de Variante del Rettifilo. Lando Norris heeft na de eerste chicane dus meteen geen slipstream meer.
Piastri leidt treintje
Oscar Piastri komt als eerste naar buiten voor teamgenoot Lando Norris, Max Verstappen en daarna Andrea Kimi Antonelli en George Russell.
Het lijkt erop dat Piastri wordt opgeofferd om Norris te helpen...
Eindelijk weer actie op de baan
Met nog twee minuten te gaan in Q3, komt iedereen - inclusief Andrea Kimi Antonelli om George Russell een slipstream te geven - terug de baan op.
Antonelli eenzaam zesde
Andrea Kimi Antonelli is in zijn eentje op de baan en klokt de zesde tijd. Het rondje zal vanwege zijn gridstraf dus niks uitmaken.
Russell klaagt ondanks snelste ronde
Op weg terug naar de pits klaagt George Russell via de boardradio dat de Mercedes niet zo goed aanvoelt als in VT3. Hij blokkeert te snel aan de voorkant en de wagen voelt onstabiel in de snelle bochten.
Bijna iedereen is naar binnen gekomen ter voorbereiding op de tweede run. Andrea Kimi Antonelli is terug de baan op gegaan en doet in zijn eentje een poging.
Verstappen op anderhalf tiende achterstand na eerste run
George Russell is het snelst van iedereen in de eerste run. Hij klokt een 1:21.929. Oscar Piastri en Pierre Gasly komen slechts 0.037 seconden en 0.072 seconden tekort, respectievelijk. Max Verstappen komt op P5 terecht, vlak achter Charles Leclerc, maar voor Lando Norris, Arvid Lindblad, Lewis Hamilton, Franco Colapinto en Andrea Kimi Antonelli.
Antonelli geeft Russell slipstream
Iedereen is meteen naar buiten gekomen. De Mercedessen liggen vooraan het treintje. Andrea Kimi Antonelli start toch achteraan vanwege een motorwissel, en geeft George Russell eventjes een slipstream. Hij gaat echter voor de Variante del Rettifilo al aan de kant.
Strijd om pole position
Dit zijn de tien deelnemende coureurs in Q3:
- Antonelli
- Piastri
- Norris
- Gasly
- Russell
- Verstappen
- Lindblad
- Colapinto
- Leclerc
- Hamilton
Max Verstappen heeft dus geen hulp meer van Liam Lawson.
Lawson niet blij met Piastri
Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Carlos Sainz en Esteban Ocon gaan niet door naar Q3. Lawson spreekt zijn onvrede over Oscar Piastri uit via de boardradio. "Dude, what the f***!"
Ferrari met hakken over de sloot door
Andrea Kimi Antonelli gaat naar P1 met een 1:21.882. Charles Leclerc en Lewis Hamilton eindigen op de negende en tiende plek, respectievelijk. De zevenvoudig wereldkampioen gaat op één duizendste van een seconde voor Gabriel Bortoleto door.
Lawson blijft steken buiten de top tien
Liam Lawson vindt slechts een extra zeven duizendsten van een seconde. Hij kon het verlies van de eerste sector niet genoeg goedmaken en blijft op P13.
Piastri blokkeert Lawson
Liam Lawson begint nu aan een nieuw rondje en krijgt inderdaad een 'tow' van Max Verstappen. Maar Oscar Piastri zit de Nieuw-Zeelander compleet in de weg. Hij verliest twee tienden in de eerste sector.
Verstappen richting P5
Max Verstappen vindt een extra vier tienden en klokt de vijfde tijd. Hij is 0.171 seconden langzamer dan Oscar Piastri. Maar nu zal Red Bull moeten proberen Liam Lawson in Q3 te krijgen, anders heeft Verstappen geen slipstream-hulp in de strijd om pole.
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