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Verstappen overtakes Hamilton at the Hungaroring

Verstappen en Hamilton hebben het met elkaar aan de stok in slotfase VT3

Verstappen overtakes Hamilton at the Hungaroring — Foto: © IMAGO
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Verstappen en Hamilton hebben het met elkaar aan de stok in slotfase VT3

Redactie
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Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden het aan het einde van de derde vrije training met elkaar aan de stok. De zevenvoudig kampioen verbrak de zogeheten 'gentlemen's agreement' en Verstappen pakt de Engelsman daardoor in de eerste bocht terug.

In Monza is een vrij plekje vinden op de baan al een uitdaging. De coureurs halen elkaar daarom richting de laatste bocht, Parabolica, normaliter niet in, zodat de andere coureur zich kan opmaken voor zijn snelle ronde. Hamilton had daar aan het einde van de training weinig zin in toen Verstappen op weg ging naar de laatste bocht.

Momentje Hamilton en Verstappen

Het zorgde ervoor dat de Nederlander zijn rondje verpest zag worden door de zevenvoudig kampioen. Dat liet Verstappen echter niet zomaar gebeuren en op weg naar bocht één werd het een dragrace. Ingaand in de eerste bocht duwde Verstappen zijn collega van Ferrari van de baan. De stewards hebben overigens ook gekeken naar beelden, maar vinden het een typische 'no futher action'.

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