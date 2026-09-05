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Mol, Hamilton, Leclerc, socials

Mol ziet Hamilton en Leclerc niet meer samenwerken: 'Dat wordt een ordinair gevecht'

Mol, Hamilton, Leclerc, socials — Foto: © Imago X GPFans X Ziggosport

Mol ziet Hamilton en Leclerc niet meer samenwerken: 'Dat wordt een ordinair gevecht'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens F1-commentator Olav Mol zijn de zogeheten tows in Monza een sterk wapen voor de teams. Het fenomeen waarbij de coureurs elkaar een slipstream geven op de rechte stukken, kan namelijk tijd opleveren. Toch verwacht Mol dat Ferrari die opdracht niet meer hoeft te geven, na het teamordersdebacle in Zandvoort.

Tijdens de wedstrijd in de Nederlandse badplaats was het Lewis Hamilton die snellere tijden reed en achter Charles Leclerc zat. Daarbij riep de zevenvoudig kampioen om een teamorder, zodat hij mogelijk nog de achtervolging op de leiders van de wedstrijd kon inzetten. Die opdracht kwam er niet, al werd Leclerc later wel naar binnengehaald. Achteraf was Hamilton niet te spreken over het uitblijven van een teamorder, hoewel hij die woorden later wat inslikte.

;Ferrari wil voor thuispubliek winnen'

Toch verwacht Mol in het Race Café van Ziggo Sport dat de toon inmiddels is gezet en dat er uitgerekend tijdens de thuisrace van Ferrari in Italië geen cadeautjes van de coureurs hoeven worden verwacht. "Ik denk dat ze [Ferrari] koste wat het kost die wedstrijd willen winnen. Dat willen ze in principe elke wedstrijd, maar er zit hier net een toefje bij", zo wijst Mol naar de opdracht van de Scuderia voor de eigen Tifosi.

'Hamilton en Leclerc geven elkaar geen centimeter meer'

Het rijdersduo zal daarbij hoogstwaarschijnlijk voor zichzelf rijden en niet voor het team: "Het zou ook weleens een ordinair gevecht kunnen worden tussen Leclerc en Hamilton in de kwalificatie. Ik denk dat er teams gaan zijn die elkaar gaan helpen met een tow en als ze dat gaan vragen bij Ferrari, dan denk ik dat die twee zeggen: 'Ik heb even storing... Wat zeg? Ik heb het even niet gehoord.'"

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