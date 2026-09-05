Mol ziet Hamilton en Leclerc niet meer samenwerken: 'Dat wordt een ordinair gevecht'
Mol ziet Hamilton en Leclerc niet meer samenwerken: 'Dat wordt een ordinair gevecht'Maak ons je Google-favoriet
Volgens F1-commentator Olav Mol zijn de zogeheten tows in Monza een sterk wapen voor de teams. Het fenomeen waarbij de coureurs elkaar een slipstream geven op de rechte stukken, kan namelijk tijd opleveren. Toch verwacht Mol dat Ferrari die opdracht niet meer hoeft te geven, na het teamordersdebacle in Zandvoort.
Tijdens de wedstrijd in de Nederlandse badplaats was het Lewis Hamilton die snellere tijden reed en achter Charles Leclerc zat. Daarbij riep de zevenvoudig kampioen om een teamorder, zodat hij mogelijk nog de achtervolging op de leiders van de wedstrijd kon inzetten. Die opdracht kwam er niet, al werd Leclerc later wel naar binnengehaald. Achteraf was Hamilton niet te spreken over het uitblijven van een teamorder, hoewel hij die woorden later wat inslikte.
;Ferrari wil voor thuispubliek winnen'
Toch verwacht Mol in het Race Café van Ziggo Sport dat de toon inmiddels is gezet en dat er uitgerekend tijdens de thuisrace van Ferrari in Italië geen cadeautjes van de coureurs hoeven worden verwacht. "Ik denk dat ze [Ferrari] koste wat het kost die wedstrijd willen winnen. Dat willen ze in principe elke wedstrijd, maar er zit hier net een toefje bij", zo wijst Mol naar de opdracht van de Scuderia voor de eigen Tifosi.
'Hamilton en Leclerc geven elkaar geen centimeter meer'
Het rijdersduo zal daarbij hoogstwaarschijnlijk voor zichzelf rijden en niet voor het team: "Het zou ook weleens een ordinair gevecht kunnen worden tussen Leclerc en Hamilton in de kwalificatie. Ik denk dat er teams gaan zijn die elkaar gaan helpen met een tow en als ze dat gaan vragen bij Ferrari, dan denk ik dat die twee zeggen: 'Ik heb even storing... Wat zeg? Ik heb het even niet gehoord.'"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Italië: Verstappen met klaagzang, Russell snelste
- Gisteren 15:51
- 2
Hamilton maakt de tongen los met opvallende entree op Formule 1-circuit Italië
- 3 september 2026 19:16
- 26
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"
Net binnen
LIVE | VT3 GP Italië: Weet Red Bull nog wat snelheid te vinden?
- 19 minuten geleden
Mol ziet Hamilton en Leclerc niet meer samenwerken: 'Dat wordt een ordinair gevecht'
- 28 minuten geleden
FIA komt met reactie na stevige beschuldiging Briatore van partijdigheid richting McLaren
- 46 minuten geleden
Gasly voelt zich 'beroofd' van podium na besluit FIA: 'Dit is weer een bizarre wending'
- 1 uur geleden
F3-auto vliegt in brand op Monza en megacrash volgt: coureurs ongedeerd gebleven | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 47
Red Bull komt met statement na gewonnen protest over zaak in Monaco
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus