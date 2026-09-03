Charles Leclerc heeft uitgebreid uit de doeken gedaan waarom hij zijn toekomst voor langere tijd aan Ferrari heeft verbonden. De Monegask stelt dat zijn onvoorwaardelijke vertrouwen in de huidige koers van het team en de invloed van teambaas Frédéric Vasseur doorslaggevend waren. Hoewel zijn management wel degelijk rondkeek in de paddock, koos hij er bewust voor om het project in Maranello trouw te blijven. Dat laat de coureur weten in de officiële Formule 1-podcast Beyond the Grid.

Eerder dit jaar, begin juni, werd officieel bevestigd dat de 28-jarige coureur een nieuwe meerjarige overeenkomst heeft getekend bij de Italiaanse renstal. Leclerc rijdt al sinds 2019 voor Ferrari en koestert de nadrukkelijke ambitie om in het rood de wereldtitel te veroveren. Ondanks een wisselvallige fase in het huidige seizoen, waarin hij momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap bezet, weigert hij zijn ultieme doel op te geven. "Ik wil mijn ultieme doel niet opgeven en dat is wereldkampioen worden met Ferrari", benadrukt hij. "Ik geloof in het project en ik geloof in ieder individu binnen het team", aldus de Ferrari-coureur.

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Agressieve ontwikkeling en Vasseur

De huidige nummer vijf van de wereld ziet voldoende sportieve redenen om aan boord te blijven. Hij wijst daarbij specifiek naar de vernieuwde aanpak onder leiding van Vasseur. "Ik denk dat we dit jaar hebben laten zien dat we durven te vernieuwen", stelt Leclerc. "We zijn ook heel agressief met ons productieplan en met de updates die we brengen. Dat geeft mij veel hoop voor de toekomst. Fred is ook een heel belangrijke reden waarom ik opnieuw heb getekend. Ik geloof voor tweehonderd procent in Fred", legt hij uit in gesprek met presentator Tom Clarkson.

Emotionele band

Naast de sportieve vooruitzichten speelt ook de persoonlijke relatie met de teambaas een grote rol. "Het voelt alsof ik Fred al mijn hele leven ken", vertelt de coureur. "Vanaf onze eerste gesprekken voelde het alsof ik hem al ontzettend lang kende. Er is gewoon iets dat vanaf het begin natuurlijk werkte". Leclerc trekt daarbij een vergelijking met zijn overleden vader Hervé, die hem vanaf zijn eerste meters in de karts begeleidde. "Op bepaalde manieren doet hij me in sommige aspecten van zijn persoonlijkheid aan mijn vader denken", zegt hij. Tegelijkertijd bewaakt de link met het team de professionele grens: "Soms praten we gewoon over zaken en dan gaat het ook echt om zaken. We zijn hier om te winnen".

Andere mogelijkheden in de paddock

Toch was een langer verblijf bij Ferrari niet de enige optie die op tafel lag. Leclerc erkent dat zijn management de markt heeft verkend. "Ik heb het geluk dat ik een manager heb die mij vertelt welke andere mogelijkheden er zijn", geeft hij toe. "Ik heb zelf geen persoonlijke gesprekken gevoerd, maar mijn manager wel. Dat is ook zijn werk. Hij moet eerlijk tegen mij zijn en mij vertellen wat er in de paddock gebeurt en welke mogelijkheden we eventueel hebben". Uiteindelijk was de keuze voor de Monegask echter snel gemaakt. "Ja, er waren andere mogelijkheden, maar uiteindelijk zijn we met Ferrari gaan zitten en waren we er vrij snel uit", besluit Leclerc.

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