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Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, 2026

Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, 2026 — Foto: © IMAGO

Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Laurent Mekies kunnen alle berichten over het 'megasalaris' van Max Verstappen direct de prullenbak in. De teambaas van Red Bull ontkracht de claim en legt uit dat de contractverlenging breder is dan alleen de financiële vergoeding aan de viervoudig wereldkampioen.

F1-journalist Marc Limacher wist afgelopen week de details te onthullen van het salaris dat de Nederlander zou gaan verdienen. Volgens hem heeft de Nederlander zijn krabbel gezet onder een contractverlenging waarmee hij naar verluidt een jaarsalaris van 92 miljoen euro zou gaan ontvangen. Met de bonussen die er ook nog kunnen worden verdiend, kan dat bedrag nog oplopen tot 115 miljoen euro per jaar. Alles bij elkaar genomen zou Verstappen in het meest gunstige geval 460 miljoen euro kunnen opstrijken tot en met 2030.

'Het gaat om vertrouwen'

"Beide uitspraken kloppen niet", zo reageert Mekies op de vraag van Nico Rosberg bij Sky Sports F1 over de beloning. "Het gaat om het vertrouwen dat Max heeft in de 2.000 mensen die we in Milton Keynes hebben, zowel aan de chassis-kant als bij de powerunits. Hij weet waartoe onze mensen in staat zijn en heeft ervoor gekozen om zijn vertrouwen voor de toekomst in ons te leggen. Wij proberen dat vertrouwen terug te betalen", zo legt de Fransman uit.

Daarbij is de Nederlander inmiddels het uithangbord van het team geworden: "Hij is voor ons veel meer dan alleen de snelste coureur ter wereld en we gaan ervoor zorgen dat we hem zo snel mogelijk een snelle auto geven."

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