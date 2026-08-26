close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
F3 MADring, test, socials

Generale repetitie op Madring loopt uit op grote chaos met 19 rode vlaggen

F3 MADring, test, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Generale repetitie op Madring loopt uit op grote chaos met 19 rode vlaggen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De eerste echt grote testsessie op de Madring in Madrid, waar de Formule 1 halverwege september ook langskomt, is uitgelopen op een grote chaos. Tijdens de eerste twee testdagen, waarin de Formule 3-wagens in actie kwamen, vielen maar liefst 19 rode vlaggen.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de afronding van het circuit in de Spaanse hoofdstad. Daarbij waren er in eerste instantie zorgen over of dit wel op tijd zou gaan lukken. Ferrari testte eerder deze maand al op het circuit en inmiddels zijn de tribunes rondom het circuit ook al in aanbouw voor de Grand Prix. Door de lay-out en de flink aanwezige kombocht met hoge snelheid heeft het circuit op social media de bijnaam 'Jeddah on steroids' gekregen.

19 Rode vlaggen

Om de baan in te laten rubberen en de teams wat data te geven, is de Formule 3 deze week afgereisd naar de Madring. F1-fotograaf Kym Illman is aanwezig en deelt op de socials: "De actie in de Formule 3 werd tijdens de trainingen voor het eerste race-evenement op het nieuwe F1-circuit van Madrid maar liefst 19 keer stilgelegd. Dat is behoorlijk veel voor vier trainingen van drie uur. Het was de eerste keer dat een veld met formulewagens het nieuwe circuit betrad en de jonge coureurs belandden dan ook regelmatig in de muur." Toch stelt hij ook dat dit te verwachten was op het circuit, met vrij weinig uitloopstroken en op sommige plekken alleen een muur als barrière.

Vooral bocht vijf zou de grote boosdoener zijn: "Daar bevindt zich een zware remzone voor een chicane. Het zal één van de belangrijkste inhaalplekken op het 5,4 kilometer lange circuit worden. Ook de blinde bochten zorgden voor problemen. Bij het uitkomen van de chicane reden de auto's op slechts enkele millimeters van de muur." De meeste coureurs waren vooral verbaasd over het circuit, maar vonden het uiteindelijk wel een mooie baan, zo meldt Illman.

Madring
Madring

Gerelateerd

Grand Prix van Spanje Madrid Grand Prix van Madrid testdag

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Zorgen om nieuw F1-circuit in Madrid na beelden van enorme bouwput

Zorgen om nieuw F1-circuit in Madrid na beelden van enorme bouwput

  • 22 augustus 2026 20:59
Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen

Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen

  • Zojuist
Alesi haalt hard uit naar Hamilton: 'Ferrari is Ferrari en verdient respect'

Alesi haalt hard uit naar Hamilton: 'Ferrari is Ferrari en verdient respect'

  • 22 minuten geleden
  • 2
'Aston Martin voert druk op bij Honda en praat met andere motorleveranciers'

'Aston Martin voert druk op bij Honda en praat met andere motorleveranciers'

  • 56 minuten geleden
Russell onthult opvallend detail over Verstappen: 'Ook gesprekken met Ferrari'

Russell onthult opvallend detail over Verstappen: 'Ook gesprekken met Ferrari'

  • 1 uur geleden
'RB22 Verstappen mogelijk flink beschadigd: nieuwe straffen niet uitgesloten'

'RB22 Verstappen mogelijk flink beschadigd: nieuwe straffen niet uitgesloten'

  • 2 uur geleden

Net binnen

12:46
Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen
12:24
Alesi haalt hard uit naar Hamilton: 'Ferrari is Ferrari en verdient respect'
11:51
'Aston Martin voert druk op bij Honda en praat met andere motorleveranciers'
11:01
Russell onthult opvallend detail over Verstappen: 'Ook gesprekken met Ferrari'
10:14
'RB22 Verstappen mogelijk flink beschadigd: nieuwe straffen niet uitgesloten'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap Recap

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap

Gisteren 21:44 1
Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell Gridstraf voor kampioenschapsleider

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell

24 augustus 2026 17:47
Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort F1 Dutch Grand Prix

Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort

23 augustus 2026 17:09 7
Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende F1 Kwalificatie

Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende

22 augustus 2026 17:00 6
Ontdek het op Google Play
x