De eerste echt grote testsessie op de Madring in Madrid, waar de Formule 1 halverwege september ook langskomt, is uitgelopen op een grote chaos. Tijdens de eerste twee testdagen, waarin de Formule 3-wagens in actie kwamen, vielen maar liefst 19 rode vlaggen.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de afronding van het circuit in de Spaanse hoofdstad. Daarbij waren er in eerste instantie zorgen over of dit wel op tijd zou gaan lukken. Ferrari testte eerder deze maand al op het circuit en inmiddels zijn de tribunes rondom het circuit ook al in aanbouw voor de Grand Prix. Door de lay-out en de flink aanwezige kombocht met hoge snelheid heeft het circuit op social media de bijnaam 'Jeddah on steroids' gekregen.

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19 Rode vlaggen

Om de baan in te laten rubberen en de teams wat data te geven, is de Formule 3 deze week afgereisd naar de Madring. F1-fotograaf Kym Illman is aanwezig en deelt op de socials: "De actie in de Formule 3 werd tijdens de trainingen voor het eerste race-evenement op het nieuwe F1-circuit van Madrid maar liefst 19 keer stilgelegd. Dat is behoorlijk veel voor vier trainingen van drie uur. Het was de eerste keer dat een veld met formulewagens het nieuwe circuit betrad en de jonge coureurs belandden dan ook regelmatig in de muur." Toch stelt hij ook dat dit te verwachten was op het circuit, met vrij weinig uitloopstroken en op sommige plekken alleen een muur als barrière.

Vooral bocht vijf zou de grote boosdoener zijn: "Daar bevindt zich een zware remzone voor een chicane. Het zal één van de belangrijkste inhaalplekken op het 5,4 kilometer lange circuit worden. Ook de blinde bochten zorgden voor problemen. Bij het uitkomen van de chicane reden de auto's op slechts enkele millimeters van de muur." De meeste coureurs waren vooral verbaasd over het circuit, maar vonden het uiteindelijk wel een mooie baan, zo meldt Illman.

Desde las alturas también se vive la emoción del motor 🏎️💨



🚁Así se ve el nuevo circuito de @madring_oficial🏁 con las pruebas de @Formula3 desde nuestra Unidad Aérea de la @policia



Velocidad y precisión con la #seguridad como protagonista👮‍♂️ pic.twitter.com/CmIez0e69j — Policía Nacional (@policia) August 25, 2026

Madring

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